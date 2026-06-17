wurde zum neuen Hotelmanager im Flesslers Lenggries, a Tribute Portfolio Hotel berufen. Nach Modernisierung und Umgestaltung übernimmt er die Gesamtverantwortung des 4-Sterne-Hauses, das von Signo Hospitality betrieben wird. Damit kehrt er zugleich an seinen früheren Wirkungsort zurück: Zwischen 2014 und 2023 war er als Complex Revenue Manager für das damalige Arabella Brauneck Hotel tätig. Es schloss 2022 aufgrund von Modernisierungsarbeiten und wurde dann unter der Marke Tribute Portfolio von Marriott International neu ausgerichtet. Heute firmiert es unter Flesslers Lenggries. Zuvor hatte Bhogal verschiedene Positionen im In- und Ausland inne, zuletzt als Hoteldirektor im Übergossene Alm Resort in Österreich. In Lenggries soll er Strukturen in den Bereichen Zimmerverkauf und Gastronomie verbessern und die interne Teamkultur weiterentwickeln.

