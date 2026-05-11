Mit dem Duschsystem Rapido Heat Recovery von Grohe verbindet verschwindet Wärme nicht einfach im Abfluss, sondern wird genutzt. Ein Vier-Personen-Haushalt kann so laut Hersteller bis zu 299 Euro pro Jahr einsparen und sowohl Energiekosten als auch CO2-Emissionen um bis zu 48 Prozent reduzieren. Das energieeffiziente Unterputz-Duschsystem pumpt warmes Abwasser der Dusche durch ein separates Rohr, das vom Kaltwasserzulauf umschlossen ist, und überträgt so Restwärme. Das Duschsystem ist in Mono- oder Duo-Versionen für die Installation einer Ein- oder Zweistrahl-Kopfbrause in Kombination mit einer Handbrause erhältlich. Es bietet außerdem zwei verschiedene Effizienzklassen: die Einrohr- und die effizientere Zweirohr-Variante. www.grohe.com