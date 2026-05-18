Mit einer Reihe internationaler Präsentationen inszeniert Kaldewei seine Marke nicht nur sichtbar, sondern spürbar. Neben dem neuen Showroom in Prag als Anlaufpunkt für Kunden, Planer, Architekten und Designinteressierte setzt das Badunternehmen außerdem einen temporären Akzent in Berlin: Am Savignyplatz wird ein Brand Space für mehrere Monate zur kuratierten Erlebnisfläche und eröffnet eine neue, sinnliche Perspektive auf Raum, Atmosphäre und Design. Wechselnde Inszenierungen und Formate sollen eine Bühne für die Marke und Produkte entstehen lassen. Ergänzt wird die internationale Markenpräsenz durch Auftritte auf Fachplattformen wie der Swissbau Basel und der IFH/Intherm in Nürnberg.

www.kaldewei.com