Gut Ising am Ufer des Chiemsees ist ein eigener kleiner Ort, der mit seinen fast unendlichen Freizeit- und Entspannungsmöglichkeiten einen längeren Aufenthalt nahelegt. Auf insgesamt 170 Hektar können Urlauber in der freien Natur reiten, golfen, Tennis spielen, im hauseigenen Wellnessbereich relaxen oder sich bei einer Spa-Behandlung verwöhnen lassen. Mittlerweile ist das Hotel Gut Ising aber auch als Hot Spot für anspruchsvolle Genießer bekannt, die sich spontan auf einen kulinarischen Streifzug durch eines der vier Restaurants begeben oder zusätzlich einen Tag im Ising Day Spa verbringen. Der neueste Zuwachs, dass „Derby bar | grill“, hat sich schon als angesagter Treffpunkt für entspannten Genuss und ausgezeichnete Fleischkreationen in stylischer Atmosphäre auf Gut Ising entwickelt.

Die regionale Küche im nostalgischen Restaurant „Zum Goldenen Pflug“ genießen Gäste in schönen, alten Gaststuben unter denkmalgeschütztem Kreuzgewölbe sowie auf einer Sonnenterrasse oder im Biergarten im historischen Innenhof des Gutes. „Aus Liebe zum Genuss“, so lautet der Wahlspruch des Gourmetrestaurants „Usinga“, das zu den besten Adressen für feine Gastronomie in Oberbayern gehört. Die Speisekarte überzeugt auch verwöhnte Gaumen mit mehrfach ausgezeichneter Alpenkulinarik, saisonalen Lieblingen und internationalen Delikatessen – modern, kreativ und neu interpretiert. Ein italienisches Restaurant auf dem Gut, das „Il Cavallo“, bietet frische Steinofenpizza, hausgemachter Pasta, mediterrane Fisch- und Fleisch-Spezialitäten sowie echte italienische Gelato- und Dessertklassiker. Das Restaurant und die großzügige Terrasse mit wunderschönem Blick auf den Chiemsee, die Alpen und der Sonnenuntergang sorgen für Dolce Vita am Chiemsee.

Hotel Gut Ising, 83339 Chieming/Ising, Deutschland, Tel. +49 8667 790, v.folgmann@gut-ising.de, www.gut-ising.de