Ob mit der mächtigen Transsibirischen Eisenbahn oder dem meditativen Oykot – wer mit diesen außergewöhnlichen Zügen fährt, für den ist nicht das Ziel entscheidend, sondern die Reise selbst.

(Foto: Sue Flood) Wer mit dem Royal Scotsman reist, lernt die schottische Tradition in allen Facetten kennen

Royal Scotsman

Der Royal Scotsman ist einer der bekanntesten Luxuszüge in Schottland. Der Zug fährt vom Bahnhof Edinburgh Waverley ins wildromantische Schottische Hochland. Die Fahrt mit dem Royal Scotsman von Belmond ist ein ganz besonderes Erlebnis. Die mit Mahagoniholz verkleideten Wagen vereinen edwardianische Eleganz mit dem Komfort eines Landhauses und bieten höchsten Luxus. Zehn aufwendig gestaltete Wagen gibt es, darunter sogar ein Spa. Die beiden Einzelbehandlungsräume sind mit Holz aus nachhaltigem Anbau gestaltet und bieten einmalige Entspannungsmomente. Wann bekommt man schon eine Massage auf Schienen?

Auf dem Weg ins Hochland wohnen die Gäste in privaten Kabinen, jede mit eigenem Bad ausgestattet. Im eleganten Speisewagen werden Mittag- und Abendessen serviert. Zum Aperitiv trifft man sich im Panoramawagen mit Freiluft-Veranda mit seinen herrlich bequemen Sesseln und Sofas, während Schlösser, Burgen und Traumlandschaften an einem vorbeiziehen. Auch Live-Musik wird hier jeden Abend geboten. www.belmond.com/de/scotland

Die Geschichte des La Dolce Vita Orient Epress begann im Jahr 1926. Ausgehend von Rom, befährt der glamouröse Zug zwei Routen. (Foto: Foto: Mr. Tripper)

Golf im Orient Express

Mit dem La Dolce Vita Orient Express gelangen Golf-liebhaber zu den renommiertesten Golfplätzen Italiens. Während sich der elegante Zug durch sonnenbeschienene Landschaften und historische Städte schlängelt, genießen die Reisenden vier Tage lang italienische Lebensart vom Feinsten mit einer Küche auf Sterne-Niveau. Höhepunkt der Reise ist ein Extra Day im Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, eingebettet in die sanften Hügel und uralten Olivenhaine der Toskana. Persönliche Golfcarts, ein Gourmet-Lunch direkt auf dem Platz und ein Abendessen mit authentischer toskanischer Küche machen den Aufenthalt zu einem glamourösen Erlebnis. Wer möchte, nimmt ein Bad in den bekannten Thermalquellen oder genießt ein Signature-Treatment. www.orient-express.com/la-dolce-vita/

(Foto: istock/ cicloco)

Tren a las nubes – Zug in den Wolken

Tren a las nubes ist eine der höchsten Eisenbahnen der Welt und nimmt ihre Passagiere mit auf eine 434 Kilometer lange Reise mit Blick auf eine atemberaubende Natur in schwindelerregende Höhen. Der Touristenzug startet in Salta im Nordwesten Argentiniens auf 1600 Metern und fährt durch 21 Tunnel, über 29 Brücken und 13 Viadukte über die Anden bis nach Chile. Der Höhepunkt ist die Fahrt über das Polvorilla-Viadukt, welches eine massive Wüstenschlucht auf 4220 Meter Höhe überspannt. Hin- und Rückfahrt dauern etwa 16 Stunden. Der Ramal C 14, so wird in Argentinien die Strecke genannt, zählt zu den höchsten und eindrucksvollsten Schienenwegen der Welt und wurde 1948 eröffnet. Der Bau dauerte ganze 27 Jahre und wurde 1949 fertiggestellt. www.trenalasnubes.com.ar/inicio-en

Die längste Strecke

Die Transsibirische Eisenbahn Sie ist nicht nur legendär, sondern mit einer Länge von 9288 Kilometern zwischen Moskau und Wladiwostok die längste durchgehende Eisenbahnstrecke der Welt. Würde man sie nonstop zurückzulegen, wären das ganze sieben Tage. Die Transsibirische Eisenbahn auch kurz Transsib genannt, passiert auf der Strecke 400 Bahnhöfe. Es gibt also viele Möglichkeiten anzuhalten. So durchfährt die Transsib auf dem Weg von Europa nach Asien Städte wie Jekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk am Baikalsee und Khabarowsk am Amur. Jeder Zug hat mindestens sieben und maximal 21 Waggons, darunter sind immer ein Gepäck- und ein Speisewagen. Je nach Zug gibt es ein bis zwei Waggons mit Zwei-Bett-Abteilen, die sich direkt hinter der Lok oder am Zugende befinden. Die meisten Regelzüge haben Waggons mit Vier-Bett-Abteilen. www.transsibirische-eisenbahn.de

Im Oykot kann man nicht nur ganz entspannt die Landschaft genießen, es wird beispielsweise auch musiziert

Reise in die Geschichte

Der Name Oykot bedeutet Tokyo rückwärts geschrieben. Denn dieser Zug möchte den Reisenden, ganz im Gegensatz zur lauten und schnelllebigen Hauptstadt, das Japan der vergangenen Tage und dessen Landschaft zeigen. Der Panoramazug Oykot oder auch „Oikotto“ (von der Gesellschaft JR East betrieben) verkehrt von Nagano in die Präfektur Niigata und startet an einem der Bahnhöfe, in denen der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen hält, dem Bahnhof Iiyama. Von dort aus fährt der Zug nach Norden, schlängelt sich zwischen Bergen und Flüssen hindurch. Das Innere des Zuges ist so gehalten, dass es wie ein traditionelles Zuhause aussieht, mit Beleuchtung und Fenstern, die Shoji nachempfunden sind, den zarten Papiertüren und -fenstern. Die gepolsterten Sitze mit den typischen Mustern erinnern an wohnliche Möbel, die jedem Japaner vertraut sind. Dieser Zug verkehrt hauptsächlich an Wochenenden. Besonders schön ist die Fahrt, wenn der Winter vorüber ist und es in Japan zu blühen beginnt. www.jreast.co.jp

Beste Aussicht auf die Berge, während man ein 5-Gang-Menü genießt. Die Plätze in der Excellence Class sind sehr begehrt (Foto: Schweiz Tourismus/Glacier Express/Stefan Schlumpf)

Auf Tour durch die Schweiz

Von Gletschern zu Seen und von Bergen zu Städten: Jede Etappe der Grand Train Tour of Switzerland hat einen einzigartigen Charakter. Elf große Seen, vier Landessprachen, fünf UNESCO-Welterbestätten und dazwischen 1280 Kilometer schönste Aussicht: Auf der Grand Train Tour reisen Sie mit Panoramazügen ganzjährig bequem zu den Highlights der Schweiz. Einsteigen, zurücklehnen und genießen. Die Grand Train Tour of Switzerland vereint die schönsten Panoramastrecken zu einer einmaligen Route. Es gibt keine festgelegte Richtung oder Dauer, Sie können ein- und aussteigen, wo es Ihnen gefällt. Ob in Zermatt oder St. Moritz, im Tessin oder Lavaux, am Rheinfall oder Vierwaldstättersee. Für die ganze Tour brauchen Sie nur einen Fahrausweis – den Swiss Travel Pass. www.myswitzerland.com

Der Majestic Imperator Train de Luxe galt als der exklusivste Zug der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Er kann heute für private Events gemietet werden (Foto: Fabian Bensch)

Wie Kaisers in die Sommerfrische fahren

Mit ihrem eigenen k.u.k.-Hofsalonzug bereisten einst Kaiser Franz Josef I. und seine Sisi ihre Kronländer – von Bad Ischl bis zum Seebad Opatija an der Adriaküste. Der Majestic Imperator Train de Luxe war der exklusivste Zug, als es noch Kaiser und Sommerfrischen gab. Der Zug aus dem Jahre 1891 wurde wieder zu imperialem Leben erweckt und bringt historischen Glanz auf die Schiene. Der Majestic Imperator Train de Luxe besteht aus sieben Waggons, welche nach Originalplänen des Kaiserzuges der Österreichisch-Ungarischen Monarchie nachgebaut wurden. Man kann ihn für Jubiläen, Hochzeiten und private Feiern buchen. Zudem gibt es Städtetouren nach Wien, Prag, Budapest, Salzburg oder München. Auch wenn der Zug mit üppigen Brokatvorhängen wie damals ausgestattet ist, fährt er mit modernster Technik und ist für ganz Europa zugelassen. www.majestic-train.com/de

Legendär Vom japanischen Shinkansen bis zum Sierra Verde Express in Brasilien nimmt das Buch seine Leser mit auf 50 spektakuläre Zugreisen rund um die Welt. 320 S., Lonely Planet, 32,95 €. Abenteuerlich Was man auf den Spuren des Orient-Express im Bummelzug nach Istanbul nicht alles erlebt! Eine erhellende, unterhaltsame, manchmal auch philosophische Lektüre. 300 S., Dumont, 18,95 €. Bilderpracht Im Bildband des Journalisten, Fotografen und Filmemachers Johannes Glöckner erlebt man die schönsten Eisenbahnlandschaften Europas zwischen Meer und Gipfeln. 192 S., Frederking & Thaler Verlag, 39,99 €.

Aufmacherbild: Royal Scotsman/David Noton Photography

Der Weg ist das Ziel: Mit dem nostalgischen Rovos Rail können die Passagiere die grandiose Tier- und Pflanzenwelt Afrikas erleben. Lesen Sie hier unseren Reise-Bericht:

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