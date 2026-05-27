Mit sechs neuen Seesuiten direkt am eigens angelegten Bergsee bietet das Hotel Bergkristall in Oberstaufen/Allgäu seinen Gästen neue Übernachtungsoptionen, ausgelegt auf jeweils zwei Personen. Auf rund 65 Quadratmetern Wohnfläche verteilen sich ein Schlafzimmer und ein offener Wohnbereich, hinzu kommt eine rund 30 Quadratmeter große Terrasse mit Sauna und direktem Zugang zum See. Dieses naturbelassene Biotop mit natürlicher Filterung wird aus einer hauseigenen Quelle gespeist. Das Haus plant außerdem neue Bergsuiten oberhalb der Seesuiten mit rund 80 Quadratmetern Fläche. Das Konzept beinhaltet bodentiefe Fenster, einen separaten Wohn- und Schlafbereich, eine Sauna sowie eine Whirlwanne im Außenbereich und wird ergänzt durch einen eigenen Recovery Spa. All dies ist Teil einer umfassenden Umgestaltung des Hauses. Umgesetzt wurden die Seesuiten von der Firma Alpstein gemeinsam mit der Betreiberfamilie Lingg. Gastgeberin Sabine Lingg: „Wir haben einen Ort geschaffen, der nicht nur Ruhe bietet, sondern echte Regeneration ermöglicht.“ www.bergkristall.de

Aufmacherbild: Marika Unterladstaetter, Mountain-Hideaways