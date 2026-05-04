St. Regis Hotels & Resorts feiert mit dem The St. Regis Budapest sein Debüt in Ungarn. Das Hotel befindet sich im ikonischen Klotild Palais, nur wenige Schritte von der Donau und den beliebtesten Attraktionen der Hauptstadt entfernt. Mit der Eröffnung wird ein neues Kapitel für die Luxushotellerie in Ungarn aufgeschlagen. Das Klotild Palais gilt als neobarockes architektonisches Wahrzeichen der österreichisch-ungarischen Gründerzeit. Markantestes Merkmal ist der 48 Meter hohe Turm. Das Gebäude gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das The St. Regis Budapest verfügt über 63 Zimmer und 39 Suiten, darunter die Klotild Tower Suite sowie eine Presidential Suite mit zwei Schlafzimmern und 169 Quadratmetern. Das Interior Design des Hotels spiegelt die Bewegung der Donau sowie ihr ständig wechselndes Licht und ihre Reflexionen wider. Dieses Narrativ zieht sich durch das gesamte Haus, getragen von sanften Blautönen, fließenden grafischen Mustern und schimmernden Oberflächen. Ergänzt wird dies durch Elemente, die von den ungarischen Thermalbädern inspiriert sind, darunter Keramik und dekorative Fliesen sowie getönte, dampfähnliche Texturen. Das The St. Regis Spa verfügt über einen Innenpool, ein traditionelles Hamam, eine finnischen Sauna, Erlebnisduschen und drei Behandlungsräume. Hier werden maßgeschneiderte Spa-Rituale angeboten, die wissenschaftliche Innovation mit der ungarischen Bäderkultur verbinden. Für die Pflegeprodukte arbeitet das St. Regis Spa mit der französischen Marke Sothys sowie mit Omorovicza zusammen – einer lokal renommierten Luxus-Hautpflegemarke, die auf wissenschaftlicher Expertise basiert und in der historischen Budapester Badetradition verwurzelt ist. Das Spa verfügt zudem über eine Celebration Bar. In der sechsten Etage befindet sich ein Fitnessstudio. Die Eröffnung des The St. Regis Budapest stärkt die Präsenz der Marke in Europa. www.stregisbudapest.com

Aufmacherbild: ©Marriott International