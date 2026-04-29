Mit dem Richtfest wurde in Malbun/Liechtenstein ein bedeutender Meilenstein für das neue Gorfion Familienhotel gefeiert. Mit dem Abschluss des Rohbaus und der Fertigstellung der Dachkonstruktion tritt das Bauprojekt nun in die nächste Phase ein. Mit dem Neubau und der umfassenden Neuausrichtung setzt das Gorfion ein klares Zeichen für die Zukunft des Familienurlaubs in Liechtenstein. Das 4-Sterne-Superior-Hotel auf 1600 Metern Höhe richtet sein Angebot noch konsequenter auf die Bedürfnisse von Familien aus. Geplant sind neue Familienbereiche, eine erweiterte Wasserwelt und zusätzliche Erlebnisangebote, die Kindern wie Eltern gleichermaßen zugutekommen. Hochwertig gestaltete Zimmer, vielfach mit separatem Kinderzimmer, sowie praktische Ausstattung für Babys und Kleinkinder sollen Familien vom ersten Moment an ein Gefühl von Ankommen und Geborgenheit vermitteln. Ergänzt wird dies durch ein stimmiges Kulinarik-, Aktiv- und Erholungsangebot inmitten der Bergwelt von Malbun. Die Wiedereröffnung des neuen Gorfion Familienhotel Liechtenstein ist für den 4. Dezember 2026 geplant. www.gorfion.li