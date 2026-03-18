Das Wellnesshotel Bollants Spa im Park in Bad Sobernheim bleibt seit dem 16. März 2026 vorübergehend geschlossen. Grund ist ein Wasserschaden, wie das Unternehmen in einem Beitrag auf der Plattform Instagram mitteilt. Die Wiedereröffnung ist nach Angaben des Hauses für Mitte Juni 2026 vorgesehen.

Nach Auskunft des Unternehmens wird die vorübergehende Schließung genutzt, um laufende Renovierungsmaßnahmen fortzuführen. Wie das Hotel mitteilt, sollen im Zuge der Arbeiten unter anderem Zimmer modernisiert sowie der Spa-Bereich erneuert werden. Ziel sei es, die Ausstattung an internationale Standards anzupassen.

Das Haus gehört seit Anfang 2026 zur Autograph Collection by Marriott und firmiert seitdem unter dem Namen Bollants Spa im Park, Autograph Collection by Marriott. Nach Informationen des Unternehmens ist die Integration Teil einer strategischen Neuausrichtung.

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