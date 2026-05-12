Auf einer abgeschiedenen Halbinsel mit Blick auf das Mittelmeer gelegen, ist das AMOH, a Luxury Collection Resort, Rhodes eine neue Interpretation des Insel-Hideaways und gleichzeitig das erste Haus der The Luxury Collection von Marriott auf der geschichtsträchtigen Insel Rhodos. Das Resort liegt direkt am Kavos Beach nahe der antiken Stadt Lindos und vereint kulinarische Genüsse, Wellness und kulturelle Vielfalt in einer unberührten Küstenlandschaft. Das vom Londoner Studio Lost entworfene Resort spiegelt das Erbe von Rhodos durch traditionelle griechische Steinmetzkunst und die rhythmische Bewegung des Meeres wider, was sich in mineralischen Farbpaletten, natürlichen Materialien und skulpturalen architektonischen Elementen ausdrückt. Das Resort umfasst 197 Zimmer und Suiten – darunter Unterkünfte mit Meerblick oder privatem Pool – sowie zwei private Sandstrände. Die Kulinarik steht mit acht Restaurants im Mittelpunkt. Wellness entfaltet sich im Elispa, ein von den vier Elementen inspiriertes Spa, das durch ein modernes Fitnesscenter, Swimmingpools und Sportanlagen im Freien ergänzt wird.