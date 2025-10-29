Die DSR Hotel Holding erweitert das Portfolio ihrer Boutique-Marke Henri Hotels und übernimmt den Betrieb eines neuen Hauses im Herzen Leipzigs. Im Rahmen des Projekts „Midstad Leipzig“ wird ein Henri Hotel mit rund 120 Zimmern, Gastronomie, Fitness- und Spa-Bereich sowie einer begrünten Innenhof-Dachterrasse entstehen. Mit dem Standort Leipzig setzt DSR den strategischen Wachstumskurs der Marke Henri in urbanen Lagen fort. Das Hotel wird Teil einer Mixed-Use-Immobilie in zentraler Innenstadtlage, die umfassend umgebaut und modernisiert wird. Die Eröffnung ist für Anfang 2028 geplant. www.dsr-hotelholding.de

Foto: loomn Architekturkommunikation