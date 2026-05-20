wird neuer General Manager des The Park Gstaadt, A Four Seasons Hotel. Das legendäre Hotel soll unter Mosers Leitung zur Wintersaison 2026 wiedereröffnet werden und den Gästen ein neu gestaltetes Luxuserlebnis bieten. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten unter Federführung des französischen Innenarchitekten Joseph Dirand wird das Hotel seine Gäste mit 75 Zimmern und Suiten begrüßen, darunter eine Reihe von Penthouse-Residenzen. Zur Anlagegehört auch ein Spa- und Fitnesscenter mit zwei Behandlungsräumen von Clinique La Prairie sowie Innen- und Außenpools. Reto Moser bringt mehr als zwei Jahrzehnte internationale Erfahrung in Europa, dem Nahen Osten und Asien mit. Er kam 2004 zu Four Seasons in die Provence und hatte im Laufe der Jahre Positionen im Food-and-Beverage-Bereich in Bangkok und Koh Samui inne, bevor er in leitende Managementpositionen in Kairo, Moskau und Dubai aufstieg.