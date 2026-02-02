Auf über 1.000 Metern, in Balderschwang/Allgäü, liegt das Bio Berghotel Ifenblick. Zur Wintersaison 2025/2026 präsentiert sich das Haus mit 57 Zimmern mit einem Panorama-Spa in einem neu errichteten Anbau. Gäste entspannen im Infinity-Pool mit Blick in die Balderschwanger Bergwelt, im neuen Indoor-Pool sowie in Panorama-, Soft- und finnischer Außensauna oder der Infrarotkabine. Eine Eis-Lounge und großzügige Ruheräume komplettieren das ganzheitliche Wohlfühlkonzept. Auch neue Zimmer mit Ausrichtung zu Sonne und Bergen sind entstanden. Das Ifenblick versteht sich als Aktiv- und Genießerhotel. Gleichzeitig folgt das Haus in allen Bereichen einem konsequenten Bio-Ansatz – vom Spa bis zur Küche. www.berghotel-ifenblick.de

Aufmacherbild: Andy-Brustl