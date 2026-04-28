Das Hubertus Mountain Refugio Allgäu in Balderschwang feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Was der Vater bzw. Großvater der heutigen Gastgeberfamilie einst mit zwei Ferienappartements in Deutschlands höchstgelegener Gemeinde – einem kleinen Ort auf 1044 Höhenmetern inmitten des Naturparks Nagelfluh im Oberallgäu – begann, entwickelte sich zu einem Ort zum Ankommen in den Alpen. Heute führt Marc Traubel das Haus als Gastgeber in dritter Generation gemeinsam mit seiner Familie sowie seinen Eltern Karl und Christa. Im Juli 2021 setzte das Hubertus mit der Neugestaltung des Mountain Spring Spa und der Einführung des ganzheitlichen Wohlfühlkonzepts HolisticLife einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung des Hauses. Seither bildet der Spa-Bereich das Herzstück des Refugios mit Infinity-Pool und Panoramablick, japanischem Onsen im alpinen Zen-Garten, NaturBadeSee, vier Saunen und zehn Behandlungsräumen. Dazu kommen 66 Zimmer und Suiten, eine regional verwurzelte Slow Food-Küche und ein vielfältiges Aktivprogramm von Yoga und Meditation bis zur geführten Wanderung durch die Allgäuer Bergwelt. Anlässlich des Jubiläums lädt das Hubertus Mountain Refugio Allgäu vom 26. Juli bis 2. August 2026 zur exklusiven Jubiläumswoche ein. Passend zur Zahl 75 zahlen Gäste nur 75 Prozent des Normalpreises. „Dieses Jubiläum ist unser Dankeschön – an die Berge, an unsere Familie und an alle, die das Hubertus zu dem gemacht haben, was es heute ist“, so Gastgeber Marc Traubel. www.hotel-hubertus.de