Im Rahmen eines kleinen Festakts wurde das neue Badehaus Werfenweng eröffnet und das Family Day Spa offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das Badehaus bietet künftig Einheimischen, Gästen und Familien einen modernen Ort für Erholung, Wellness und gemeinsame Auszeiten inmitten der Salzburger Bergwelt. Mit dem neuen Angebot setzt Werfenweng einen weiteren Impuls für die touristische und regionale Entwicklung. Das Konzept: offen, einladend und bewusst für alle gedacht. Errichtet wurde das Badehaus von der Werfenweng Hotelerrichtungs- und Besitzgesellschaft mbH, die damit ein weiteres zukunftsweisendes Projekt für die Region realisiert hat. Das Management übernimmt die DSR Hotel Holding, die bereits das angrenzende aja Bergresort Werfenweng betreibt. Für Planung und Umsetzung wurden zahlreiche regionale Unternehmen eingebunden – ein Statement für lokale Wertschöpfung und nachhaltige Entwicklung. Das Angebot umfasst ein 120 Quadratmeter großes Freibecken, ein Outdoor-Kinderbecken, zwei Indoor-Wasserwelten mit Rutsche für Kinder und Kleinkinder, ein Relax-Becken sowie eine Saunawelt mit finnischer Sauna, Dampfbad, Biosauna und Textilsauna. Hinzu kommen eine rund 700 Quadratmeter große Liegewiese mit Rundumblick auf Eiskögel und Hochkönig. Die Preisstruktur ist familienfreundlich gestaltet und bietet flexible Zeitfenster für kurze Auszeiten zwischendurch oder entspannte Wellnesstage. Markus Buchhagen, Hoteldirektor des aja Bergresort Werfenweng: „Das neue Badehaus ist ein bedeutender Mehrwert für Werfenweng. Es schafft einen Ort der Erholung und Begegnung, der für die gesamte Region offensteht.“ www.badehaus-werfenweng.at

(Aufmacherbild: DSR Hotel Holding)