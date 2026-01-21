verlässt die DSR Hotel Holding. Zum 15. März scheidet der derzeitige CEO auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Die Nachfolgeplanung läuft und soll einen nahtlosen Übergang sicherstellen. Marek Andryszak war im August 2024 zur DSR Hotel Holding gekommen und hatte die Position des CEO von Karl J. Pojer übernommen. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Integration der Travel Charme Gruppe und die Positionierung der DSR Hotel Holding als Anbieter der deutschen Ferienhotellerie mit heute 33 Hotels in Deutschland, Österreich und Italien.