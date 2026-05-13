Blau zeigt sich auf den Malediven in unzähligen Nuancen – klar, leuchtend, beinahe transparent. Im Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands wird dieses Farbspiel zum Leitmotiv eines Designs, das Architektur und Natur fließend verbindet und das Erleben des Ozeans bewusst in den Mittelpunkt stellt.

Der Blick verliert sich im endlosen Blau, das in unzähligen Nuancen erscheint – mal leuchtend und transparent türkis, dann wieder intensiv und magisch, fast schwarz. Das schicke Speedboat saust eine knappe Stunde von Malé durch den Indischen Ozean zum The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands. Das junge Resort interpretiert die Malediven architektonisch neu und bietet ungewöhnliche Programme an wie das „Deep Blue Arrangement“, das die regenerierende Kraft des Wassers zum zentralen Element des Aufenthalts macht. Vom Steg geht es mit Golfcarts direkt zur Villa. Eine klassische Lobby gibt es nicht, eingecheckt wird entspannt vor Ort – sehr angenehm nach einem langen Flug.

(Foto: Paul Thuysbaert Photography) (Foto: Paul Thuysbaert Photography) (Foto: Christopher Cypert)

Was für ein Ausblick – meine Bleibe für die nächsten Tage scheint über dem Ozean zu schweben. Viel Glas, helle Materialien, großzügige Innen- und Außenbereiche. Das Design von Kerry Hill Architects aus Singapore, bekannt für reduzierte Luxushotel-Architektur, wirkt ruhig und klar, ohne kühl zu erscheinen. Die Beach Villas liegen eingebettet in üppiges Grün, Lagoon und Ocean Villas reihen sich wie eine Perlenkette über dem Wasser. Alle 100 Villen sind mit einem Pool ausgestattet. Die Architektur nimmt sich bewusst zurück und überlässt den Blautönen von Himmel und Meer die Hauptrolle. Morgens klar und fast silbrig, am Nachmittag intensiv und leuchtend, am Abend samtig-weich. Die Gestaltung folgt der Idee des „Blue Mind“ – der beruhigenden Wirkung von Wasser auf Konzentration, Kreativität und Wohlbefinden. Eine zentrale Rolle spielt das Spa, das wie die Water Villas auf Stelzen über der Lagune steht. Der große, kreisrunde Bau bildet den architektonischen Mittelpunkt des Resorts und ist ringförmig von den Overwater Villas umgeben. Die Behandlungsräume orientieren sich an den Himmelsrichtungen, inspiriert von energetischen Konzepten wie Yin und Yang. Die kreisförmige Struktur erzeugt fließende Bewegungen und Blickachsen, die an Wellen erinnern. Natürliches Licht und Luftzirkulation sind bewusst Teil der räumlichen Erfahrung – Licht und Schatten verändern die Atmosphäre im Laufe des Tages.

Wellbeing, Design und Meer bestimmen hier das Lebensgefühl.

Im Rhythmus des Ozeans

Das Ritz-Carlton Spa arbeitet exklusiv mit der britischen Naturkosmetikmarke Bamford, deren Anwendungen eigens für das Spa kreiert wurden. Anwendungen wie „B Balanced“ kombinieren pflanzliche Wirkstoffe mit rhythmischen, wellenähnlichen Massageabfolgen und Atemtechniken. Lichtreflexe, Klang und die Bewegung des Ozeans werden Teil der Behandlung. Ergänzt wird das Angebot durch Sound Bath Sessions, die den meditativen Charakter vertiefen.

Auch kulinarisch zeigt sich das Resort vielseitig. Besonders entspannt ist das Beach Shack – direkt am Wasser, mit Blick auf die Lagune, kann man Sushi mit warmem Sand unter den Füßen genießen. Am Abend empfiehlt sich die moderne asiatische Küche im Summer Pavilion oder ein kurzer Bootstransfer zur Nachbarinsel ins Arabesque mit levantinisch-orientalischem Sharing-Konzept. Der Service bleibt dabei stets unaufdringlich aufmerksam. Der persönliche Butler organisiert Reservierungen, koordiniert Abläufe und hält sich angenehm im Hintergrund. So bleibt mehr Zeit für das, was diesen Ort ausmacht: den Blick auf die Lagune, das leise Spiel der Wellen und dieses besondere Blau, das einen ganz selbstverständlich durch jeden herrlichen Tag im Ritz-Carlton Maldives begleitet.

(Foto: MAAIS.MV) Neue Korallengärten im Meer

Das Umweltprogramm des Ritz Carlton konzentriert sich besonders auf den Schutz der empfindlichen Korallenriffe rund um die Fari Islands. Gemeinsam mit Meeresbiologen werden Korallenfragmente auf speziellen Rahmen befestigt, die wie kleine Unterwasser-Gärten funktionieren. Diese „Korallenkörbe“ können je nach Wassertemperatur oder Strömung an andere Stellen umgesetzt werden, um optimale Wachstumsbedingungen zu schaffen. So entstehen neue Lebensräume für Fische, Rochen und Schildkröten. Gäste können den Prozess aktiv begleiten, wie aus kleinen Fragmenten nach und nach wieder ein lebendiges Riff entsteht. Nette Idee: Die Gäste können dank einer Nummerierung „ihren“ Korallenkorb immer wieder ausfindig machen. Das Programm ist Teil umfassender Initiativen zum Schutz des marinen Ökosystems.

Voller Genuss

Frisch aus dem Indischen Ozean auf den Teller: Im Beach Shack überzeugt die Küche mit bestem Fisch, klaren Aromen und überraschend vielseitiger Auswahl – Sushi und Sashimi gehören zu den kulinarischen Highlights vieler Gäste

The Ritz-Carlton Maldives

Die Anreise erfolgt über den internationalen Flughafen in Malé. Von dort geht es per etwa 45-minütigem Speedboat-Transfer oder alternativ in rund zehn Minuten mit dem Wasserflugzeug direkt zum Resort im North Malé Atoll. www.ritzcarlton.com/maldives

Eine Woche im Sommer kostet – je nach Villa-Kategorie und Verpflegung – etwa 7000 bis 12 000 Euro pro Person. Das „Deep Blue“-Arrangement umfasst u. a. Ocean Pool Villa, Floating Breakfast, tägliche Meditation, 90-minütiges Spa-Treatment, Schnorchel-erlebnis, Korallen-Programm sowie eine Sunset-Yachtfahrt.

(Foto: Paul Thuysbaert Photography)

Aufmacherbild: Paul Thuysbaert Photography

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