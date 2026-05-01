Der neu gestaltete Wellnessbereich positioniert das elegante 5-Sterne Superior und Relax Resort TROFANA ROYAL als internationales Hideaway für Gäste, die das Besondere lieben. Das TROFANA ROYAL ist Österreichs einziges 5-Sterne-Superior-Resort mit insgesamt sieben Gault-Millau-Hauben, einem MICHELIN-Stern, zwei verschiedenen Restaurantkonzepten und einem 2500 Quadratmeter großen Spa- und Wellnessbereich.



Das TROFANA zählt mit seinem ROYAL SPA zu den besten Spa-Hotels im gesamten deutschsprachigen Raum. Mit großem Indoor- & Outdoorpool, Outdoor-Sole-Whirlpool, Eisgrotte, Kräutersauna & Trockensalz-Sauna und Royal Beauty Treatments wird die beanspruchte Muskulatur nach aktiven Sommertagen belohnt. Eine ideale Zeit und eine tolle Destination, in sich hineinzuhören und an sich selbst zu denken. So geht Perfect ROYAL Wellbeing: Reisen Sie zum Beispiel vom Outdoor-Sole-Whirlpool ins orientalische Dampfbad. Kosten Sie nach einer wohligen Massage die kraftvolle Stille des edlen Liegeareals.

Ihr Gewinn: 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Verwöhnpension im DZ und Expert Phyto-Aromatique mit 55 Verwöhnminuten (abgestimmt auf Ihr Hautbild) in der Sommersaison.*

Trofana Royal ★★★★★ Superior ♦ Familie von der Thannen ♦ Dorfstraße 95 ♦ 6561 Ischgl – Tirol, Austria ♦ Tel. +43 (0) 5444 600 ♦ office@trofana.at ♦ www.trofana-royal.at

Senden Sie bis 03.06.2026 eine Karte mit dem Stichwort „Trofana“ an: SPA inside, Fremersbergstraße 29,76530 Baden-Baden oder per E-Mail an gewinnen@redspa.de Adresse bitte nicht vergessen!

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung unter www.redspa.de/datenschutzerklaerung

*Eigene Anreise und Buchung nach Verfügbarkeit. Gutschein nur in der Sommersaison 2026 und 2027