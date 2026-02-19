Das Atlantic Grand Hotel in Travemünde hat einen neuen Eigentümer. Die zur Zech Group gehörende Atlantic Hotel Group (Bremen) hat das Haus an die Baltic Seaside Properties in Hamburg verkauft. Wie die Ostsee-Zeitung unter Berufung auf Inhaber und Geschäftsführer Christoph Schäfer berichtet, soll der Betrieb unter dem Namen Atlantic Grand Hotel weitergeführt werden. Sämtliche Mitarbeiter seien übernommen worden. Das Traditionshaus an der Strandpromenade muss umfassend saniert werden, laut Schäfer innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren. Das Restaurant Holstein’s soll im bisherigen Stil erhalten bleiben, das La Belle Epoque wird erneuert. Gleichzeitig will Schäfer den Event-Charakter des Hotels bewahren. Der neue Eigentümer hat Expertise als Betreiber, Käufer und Verkäufer von Ferienimmobilien in bekannten Ostseebädern. Das Atlantic Grand Hotel beherbergte früher Stars Marlene Dietrich oder Sophia Loren. Eröffnet wurde das Haus 1914 als Kulturzentrum, 1949 wurde es in ein Casino umgewandelt. Anfang der 2000er-Jahre wurde es zum 5-Sterne-Hotel umgebaut. 2015 übernahm die Atlantic Hotel Group das Hotel.