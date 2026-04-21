Das Hotel Hochschober investiert 7,3 Millionen Euro in den Bau eines neuen Mitarbeiterhauses sowie eine See-Sauna. Damit wird die Saunafläche verdoppelt. Geplant ist ein ebenerdiges, sanft geschwungenes Gebäude, dessen Herzstück eine 70 Quadratmeter große Arena-Event-Sauna mit Platz für 50 Gäste sein wird. Wassergrotten mit mystisch inszenierten Duschen, ein kunstvoller Eisbrunnen, ein Eisbad sowie der Turracher See laden zum Abkühlen ein. Neben dem bereits bestehenden „Raum der Stille“ können die Gäste im neuen Ruhe-Kokon mit Daybeds und auf der neugestalteten Liegewiese am Seeufer relaxen. Im kommenden Jahr soll noch ein Obergeschoss mit begrüntem Dach und weiteren Ruheräumen mit Ausblick ergänzen. Auch eine 35 Quadratmeter große Panorama-Sauna sowie ein 25 Quadratmeter großer, überdachter Nacktbade-Outdoor-Pool sind vorgesehen.