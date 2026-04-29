Von Silke Sieben

Viele Wellnesshotels investieren heute verstärkt in großzügige Spa-Bereiche in trendigem Design, ausgefallene Anwendungen mit hochwertigen Produkten sowie qualifiziertes Personal. Gleichzeitig wächst bei Gästen der Wunsch nach Angeboten, die nicht nur während des Aufenthalts wirken, sondern langfristig zu Gesundheit und Wohlbefinden beitragen.

Damit rückt für Spa-Betriebe zunehmend die Frage in den Fokus, wie sich die während eines Aufenthalts erzielte Regeneration über die Abreise hinaus stabilisieren lässt und wie daraus ein zusätzlicher Mehrwert für Gäste und Hotel entstehen kann. Während eines Aufenthalts im Wellnesshotel werden Gästen Entspannungsmethoden wie Atemübungen, kurze Achtsamkeitseinheiten oder progressive Muskelentspannung vermittelt. Hinzu kommen Anwendungen, eine ruhige Umgebung, Bewegung, digitale Entlastung und ein strukturierter Tagesablauf. Viele empfinden dadurch deutlich weniger Stress, schlafen besser und fühlen sich insgesamt mental ausgeglichener. Nach der Rückkehr in den Alltag verändert sich diese Situation jedoch abrupt. Berufliche Anforderungen, familiäre Verpflichtungen und eingeschliffene, nachteilige Routinen führen dazu, dass die Entspannung innerhalb weniger Tage wieder verpufft. Außerdem sind viele Menschen unsicher, wenn es darum geht, neu erlernte Entspannungsmethoden eigenständig anzuwenden. Für Wellnesshotels bedeutet dies, dass ein Teil der investierten Leistung zeitlich begrenzt wirkt.

Erweitertes Angebot Nachsorge

Vor diesem Hintergrund beginnen manche Hotels, ihre Leistungen über den eigentlichen Aufenthalt hinaus zu denken und Begleitung für die Zeit danach anzubieten. Dazu gehören:

schriftliche Übungsanleitungen für zu Hause

Follow-up-E-Mails mit Entspannungsimpulsen

digitale Inhalte, die den Transfer in den Alltag erleichtern

Solche Services werden von Gästen häufig als Zeichen besonderer Wertschätzung wahrgenommen und können die emotionale Bindung an das jeweilige Haus stärken. Neben Einzelmaßnahmen setzen einige Hotels auch auf strukturierte Programme, die Gäste über einen längeren Zeitraum begleiten. Ziel ist es, die während des Aufenthalts angestoßenen Veränderungen zu konsolidieren und in alltagstaugliche Routinen zu überführen. Ein Beispiel hierfür sind digitale Selfcare-Pakete, die Entspannungsübungen, Hintergrundinformationen und schrittweise aufgebaute Impulse in einem zusammenhängenden Konzept bündeln. Gäste erhalten dabei nach ihrem Aufenthalt Zugang zu Inhalten, die sie eigenständig und zeitlich flexibel nutzen können. In der Praxis werden solche Programme häufig über mehrere Monate hinweg, teilweise bis zu 360 Tage, bereitgestellt, um ausreichend Zeit für den Aufbau neuer Gewohnheiten zu ermöglichen.

Nachhaltige Wirkung als Qualitätsmerkmal

Aus Sicht des Hotels können solche Angebote mehrere Funktionen erfüllen. Sie verlängern die wahrgenommene Wirkung des Aufenthalts, schaffen zusätzliche Kontaktpunkte zwischen Hotel und Gast und unterstützen eine Positionierung der Häuser als Anbieter eines ganzheitlichen Gesundheitskonzepts. Gäste wiederum profitieren davon, dass sie im Alltag nicht allein gelassen werden sowie Orientierung und konkrete Hilfestellungen bekommen, um die neu erlernten Methoden in ihr tägliches Leben zu integrieren. Nicht jedes Haus verfügt über die Ressourcen, umfangreiche digitale Plattformen selbst zu entwickeln. Dennoch kann man schon mit überschaubarem Aufwand erste Schritte in Richtung nachhaltige Wirksamkeit von Wellnessangeboten gehen – etwa durch standardisiertes Infomaterial oder die Zusammenarbeit mit externen Anbietern, die entsprechende Programme bereitstellen. Gerade für mittelständische Wellnesshotels kann dies eine gute Option sein – ohne zusätzliche personelle Belastung im Spa. Wellnesshotels, die ihre Angebote über die Abreise hinausdenken und ihre Gäste beim Transfer in den Alltag unterstützen, können sich dadurch klar vom Wettbewerb abheben und ihr Image als ganzheitlicher Gesundheitsanbieter stärken.

Unsere Gastautorin Silke Sieben ist Diplom-Psychologin, Gesundheitsberaterin und Entspannungspädagogin. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf Konzepten, die Menschen dabei unterstützen, die positiven Effekte von Wellness- und Gesundheitsaufenthalten langfristig in ihren Alltag zu integrieren. https://silkesieben.de/

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