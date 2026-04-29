Mit Coya erweitert der Armaturenhersteller Dornbracht sein Portfolio um ein innovatives Highlight. Die neue Designserie fürs Bad zeichnet sich durch ihre fluide Form aus, die sich zwischen unterschiedlichen Stilen bewegt. Kreis und Quadrat verschmelzen dabei zu einer fließenden Einheit – und verbinden so scheinbare Gegensätze miteinander. Gestaltet wurde der markante Look von Sieger Design. Als erste Neuheit, die Dornbracht unter dem Markenclaim „Inspiring your vision“ lanciert, ist Coya Zeichen einer neuen Haltung: Ihr Design verkörpert die Offenheit für Kontraste und unkonventionelle Gestaltungsansätze. Die komplexe, von weichen Übergängen geprägte Verbindung aus Kreis und Quadrat – der sogenannte Squircle – ist ganz dem Transitional Style verpflichtet: einer Mischung aus traditionellen und kontemporären Elementen, die Bewährtes und Neues ausbalanciert. „Durch ihre hybride Form vereint Coya ganz unterschiedliche Welten miteinander“, so Caroline Schmitt, Geschäftsführung Dornbracht. „Sie ist damit wie geschaffen für individuell gestaltete Räume, die nicht einem einzigen, durchgängigen Stil folgen, sondern vielen zugleich.“

www.dornbracht.com

