Das Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas ist jetzt Teil von The Leading Hotels of the World – und damit das erste Haus der Marke in Asien innerhalb der renommierten Kollektion. Eingebettet in die tropische Landschaft von Koh Yao Yai und mit Blick auf die markanten Kalksteinformationen der Phang Nga Bucht steht das Resort für eine Form von Luxus, die eng mit Natur, Kultur und authentischen Erlebnissen verbunden ist. Auf über einem Kilometer feinem Sandstrand findet sich ein Rückzugsort mit großzügigen Suiten, Poolvillen und Penthouses mit Meerblick. Darüber hinaus entdecken Gäste die Destination bei Ausflügen zu Reisfeldern und lokalen Handwerksbetrieben. Bootstouren führen zu versteckten Buchten. „Es ist uns eine große Ehre, Teil einer so renommierten Kollektion von Hotels zu werden“, so Stuart de San Nicolas, General Manager des Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas.