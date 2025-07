GEWINNER Moselschlösschen Spa & Resort Traben-Trarbach

Das Moselschlösschen Spa & Resort liegt direkt an der Mosel, umgeben von malerischen Weinbergen. Das Adults-Only-Hotel bietet stilvolle Zimmer, einen großzügigen Wellnessbereich mit Innen- und Außenpool sowie exklusive Spa- und Ruhezonen. Neu im Programm: Yoga-Retreats, Detox- und Fastenkuren (Fotos: Dominik Ketz)

Passend zur Landschaft sowie zum Lauf des Lebens, wo alles „im Fluss ist“, wurde dieses stilvolle Adults-Only-Refugium liebevoll gestaltet: Ob in den Zimmern oder im Spa … überall im Haus finden die Gäste die inspirierende Form des Moselstroms wieder.

Alles im Fluss Umgeben von Weinbergen und geschichtsträchtiger Architektur ist das Moselschlösschen Spa & Resort in Traben-Trarbach der perfekte Ort für eine wohltuende Auszeit. Seit dem Umbau 2022 präsentiert sich das 4-Sterne-Superior-Hotel als elegantes Adults-Only-Refugium – ideal für alle, die Ruhe, neue Impulse und nachhaltige Erholung suchen. Der 2500 Quadratmeter große Spa-Bereich begeistert mit lichtdurchfluteter Architektur, die den Lauf der Mosel aufgreift. Innen- und Außenpool, diverse Saunen, ein Schneeraum, großzügige Ruhezonen sowie ein exklusives Ladies Spa mit Ausblick bieten ideale Bedingungen zum Abschalten. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Yoga-, Meditations- und Fitnessräume – das Herzstück für die Retreats des Hauses.

Das Retreat-Programm ist so vielfältig wie individuell: Detox-Kuren zur Entschlackung und Entgiftung,

Fastenwochen nach der Methode Dr. Buchinger zur Regeneration von Körper und Geist oder Retreats mit Fokus auf Bewegung, Klang und Meditation. Auch Yoga-Reisen für mehr Selbstliebe sowie Programme zur Stressreduktion und persönlichen Neuausrichtung finden hier den passenden Rahmen.

Jedes Retreat wird von einem erfahrenen Team aus Therapeuten, Coaches und Ernährungsberatern begleitet. Mit Fachwissen und Feingefühl unterstützen sie die Teilnehmenden auf dem Weg zu mehr Balance, Leichtigkeit und innerer Stärke – ganz ohne Druck, dafür mit viel Achtsamkeit. www.moselschloesschen.de

NOMINIERT Seeleiten Lake Spa Hotel Kaltern

Unmittelbar am Kalterer See mit zwei privaten Zugängen liegt das Adults-Only-Spa Sensea auf zwei Etagen mit Indoor- und Outdoor-Infinitypool. Der mediterrane Palmenpark mit beheiztem Naturpool bietet zahlreiche Rückzugsorte, um den Alltagstress hinter sich zu lassen (Fotos: Klaus Peterlin)

Mediterrane Leichtigkeit Das Seeleiten Lake Spa Hotel in Südtirol vereint moderne Architektur mit natürlicher Eleganz – lichtdurchflutete Räume, klare Linien und großzügige Glasfronten schaffen fließende Übergänge zwischen Innen und Außen. Das Haus öffnet sich zur umliegenden Natur und bietet ideale Bedingungen für bewusste Bewegung, Meditation und tiefgehende Erholung. Yoga, Qi Gong oder Achtsamkeitseinheiten am Seeufer, Klangbäder oder Kneippgänge in der Natur: Retreats im Seeleiten sind bewusst gestaltete Auszeiten, die körperliche Aktivität, mentale Klarheit und persönliche Reflexion vereinen. Auch kulinarisch steht Wohlbefinden im Mittelpunkt – mit kreativer, gesunder Küche, regionalen Zutaten und der Wahl zwischen vegetarischen, veganen oder klassischen Menüs. www.seeleiten.it

NOMINIERT SEVERIN*S – The Alpine Retreat Lech

Das Severin*s begeistert mit alpinem Chic und modernem Twist: Altholz trifft auf klare Linien, Stein auf edle Stoffe. Große Fenster holen die Berge ins Haus, jedes Detail ist durchdacht – gemütlich, stilvoll, mit Charakter und überraschend leicht (Foto: Ydo Sol)

Alpines Hideaway mit Tiefgang Wer das Severin’s in Lech betritt, spürt sofort: Hier dreht sich alles um Rückzug, Ruhe und kompromisslosen Komfort. Nur neun großzügige Suiten und ein privates Chalet bieten exklusiven Wohnraum – modern, edel und mit alpiner Seele gestaltet. Das kleine, feine Haus mit maximal 36 Gästen ist ein Ort der Entschleunigung auf höchstem Niveau. Kulinarisch überzeugt das Gault-Millau-prämierte Restaurant mit drei Hauben. Frühstück à la carte bis 13 Uhr? Selbstverständlich. Dazu kommt ein herausragendes Dinner-Erlebnis mit regionaler Finesse und internationalem Anspruch. Im Spa erwarten Gäste ein ganzjährig beheizter Indoor-Pool mit Wasserfall, Sprudelliegen und Gegenstromanlage, ein moderner 24/7 Fitnessbereich sowie ein liebevoll gestalteter Saunabereich mit Sanarium, Finnischer Sauna, Dampfbad, Infrarot-Kabine, Eisbrunnen und Erlebnisduschen. Rituale statt Standard: In den Behandlungsräumen sorgen sorgsam ausgewählte Anwendungen für innere Balance und äußeres Strahlen. Seit 2025 ergänzt das Severin’s sein Angebot um exklusive Retreats mit Fokus auf Achtsamkeit, Bewegung und Regeneration. www.severins-lech.at

Aufmacherbild: Moselschlösschen Spa & Resort/Dominik Ketz

