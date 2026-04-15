Im 5-Sterne-Superior-Hotel Klosterbräu in Seefeld bei Innsbruck hat ein Großbrand gewütet. Dabei wurden sieben Menschen leicht verletzt, außerdem entstand erheblicher Schaden. Das Feuer brach am Abend des 13. April im Dachstuhl des Luxushotels aus. Die Feuerwehr war mit hunderten Kräften im Einsatz. Dennoch gestaltete sich die Brandbekämpfung schwierig und zog sich bis in die frühen Morgenstunden des 14. April. Wie die österreichische Tageszeitung Der Standard berichtet, war das Hotel zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in Betrieb bzw. geschlossen. Allerdings mussten 150 Personen aus naheliegenden Hotels evakuiert und in Hotels in der Region untergebracht werden. Zeitweise bestand die Gefahr, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergreift. Dies konnte jedoch verhindert werden. Die Brandursache ist indessen noch unklar. Zum Brandzeitpunkt fanden im Hotel Klosterbräu Bauarbeiten statt. Ob ein Zusammenhang besteht, wird nun ermittelt.