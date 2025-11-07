Die Ensana Hotels, nach eigenen Angaben Europas größter Anbieter von Gesundheits-Spas, kommen nach Deutschland und übernehmen den Betrieb des renommierten Hotels Fürstenhof in Bad Griesbach. Nach einer umfassenden Modernisierung der Zimmer sowie der Wellness- und Kureinrichtungen ab Anfang kommenden Jahres soll der Fürstenhof im zweiten Quartal 2026 wiedereröffnen. Das traditionsreiche Haus vereint bayerischen Charme mit erstklassigen Anwendungen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich von Gesundheits-Spas und Wellness kombiniert Ensana natürliche Heilmittel mit modernster medizinischer Expertise. Im Fürstenhof werden künftig maßgeschneiderte Gesundheitsprogramme für den Bewegungsapparat, Stressabbau und ganzheitliches Wohlbefinden angeboten. Darüber hinaus wird Ensana das Golfangebot mit exklusiven Paketen ergänzen. „Der Schritt nach Deutschland markiert einen wichtigen Meilenstein unserer Wachstumsstrategie und wird Ensanas führende Position in der europäischen Spa-Hotellerie zusätzlich festigen“, betont Frank Halmos, CEO von Ensana. www.ensanahotels.com

