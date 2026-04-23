übernimmt hat die Position des General Managers im Hotel Luc, Autograph Collection am Berliner Gendarmenmarkt übernommen. Der 55-Jährige verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Hotellerie. Zuletzt war er für die Hotelgruppe mein.lieblingsort tätig. In dieser Funktion begleitete er mehrere Häuser der Gruppe in operativen und strategischen Fragen und arbeitete an der Weiterentwicklung der einzelnen Standorte. Zuvor war Cox über mehr als zehn Jahre als Regional Director Central & Eastern Europe bei Preferred Hotels & Resorts tätig. Mit seiner internationalen Erfahrung und seiner operativen Ausrichtung übernimmt Cox nun die Gesamtverantwortung für das Hotel Luc in Berlin-Mitte. Das Boutiquehotel gehört seit 2021 zum Portfolio der MHP Hotel Group und wird als Teil der Autograph Collection von Marriott International betrieben.