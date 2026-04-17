Grohtherm Aqua Tiles von Grohe soll einzigartige Duscherlebnisse schaffen. Das Unterputz-Thermostat aus Metall im minimalistischen, horizontalen Design zeichnet sich durch versenkbare Tasten aus, die sich nahtlos in die Abdeckplatte einfügen und nur bei Aktivierung dezent hervortreten. Das Thermostat unterstützt bis zu fünf Duschfunktionen. Der Wechsel zwischen Hand-, Kopf- und optionalen Seitenbrausen sowie die Auswahl verschiedener Strahlarten erfolgen intuitiv. In Kombination mit den modularen Rainshower Aqua Tiles Deckenbrausen wird Badgestaltung noch individueller. Die Elemente können horizontal, vertikal oder im rechten Winkel platziert werden – abgestimmt auf Raum und persönliche Wünsche. Eine weitere Ergänzung bildet die Rainshower Aqua Kopfbrause, die wahlweise in runder (360 mm Durchmesser) oder rechteckiger Form (400 mm × 230 mm) erhältlich ist. Zwei Strahlarten sorgen für Abwechslung: Rain, angelehnt an wohltuenden Sommerregen, und ActiveRain, ideal zum Ausspülen von Shampoo und für einen belebenden Massagestrahl. Die Handbrause komplettiert das Wellness-Erlebnis mit drei Strahlarten.

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