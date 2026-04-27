Was in Asien längst Standard ist, gewinnt auch hier zunehmend an Bedeutung: das Dusch-WC. Es reinigt mit Wasser und bietet damit eine hygienischere und schonendere Alternative zum herkömmlichen Toilettenpapier. Für Häuser, die ihre Bäder modernisieren oder Wert auf eine klare, alltagstaugliche Lösung legen, rückt diese Technologie zunehmend in den Fokus. Ein Dusch-WC kombiniert WC und Bidet und reinigt mittels elektronisch gesteuertem Wasserstrahl. Temperatur, Strahlstärke und Duschposition lassen sich bequem per Fernbedienung oder App anpassen. Bei den SensoWashStarck f Modellen von Duravit ist die gesamte Technik in der Keramik integriert, sodass das WC trotz der Zusatzfunktionen eine klare, reduzierte Formensprache behält. Neben der Wasserreinigung bieten viele Modelle zusätzliche Komfortfunktionen wie automatische Deckelöffnung, Geruchsabsaugung oder Sitzheizung. Damit wird das Dusch-WC zu einem komfortablen Bestandteil der täglichen Badroutine. www.duravit.de