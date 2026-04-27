Bertrand Blanchet, General Manager des Constance Moofushi Maldives (Foto: Constance Hospitality) ist neuer General Manager des Constance Moofushi Maldives. Der erfahrene Hotelier bringt langjährige internationale Führungserfahrung mit und ist Constance Hospitality seit vielen Jahren eng verbunden. Er kennt sowohl die operativen Anforderungen des Resortgeschäfts als auch die Werte und den Qualitätsanspruch der Hotelgruppe genau. Blanchet war im Laufe seiner Karriere bereits in mehreren Häusern von Constance Hospitality tätig, darunter im Constance Halaveli Maldives, Constance Belle Mare Plage Mauritius, Constance Tsarabanjina Madagascar und Constance Lemuria Seychelles.

Seine Rückkehr unterstreicht den Anspruch der Gruppe, Führung aus den eigenen Reihen weiterzuentwickeln und zugleich auf Kontinuität, Qualität und ein tiefes Verständnis der Marke zu setzen. Inhaltlich steht seine Ernennung für einen Führungsansatz, der Exzellenz, Authentizität und Menschen in den Mittelpunkt rückt. Constance Hospitality hebt insbesondere Blanchets Nähe zu den Werten der Marke hervor, darunter den Anspruch, Luxus mit lokaler Verwurzelung, nachhaltigem Denken und gezielter Talentförderung zu verbinden. Im Fokus steht für ihn die enge Zusammenarbeit mit dem Team, um Servicekonsistenz weiter zu stärken, das Gästeerlebnis auszubauen und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Mitarbeitende wertgeschätzt, motiviert und befähigt fühlen.