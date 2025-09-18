Das Haus ist das erste Hotel der Hilton-Luxusmarke Conrad Hotels & Resorts in Deutschland, zu finden im traditionsreichen Levantehaus an der Mönckebergstraße – einem architektonischen Juwel, das seit 1912 im Besitz der Familie Bach ist. Betreiber ist die Münchener MHP Hotel AG, Franchisepartner von Hilton.

Die 283 Zimmer und Suiten im denkmalgeschützten Jugendstil-Gebäude sind von zeitloser Eleganz mit maßgefertigten Design-Leuchtern, antiken Spiegeln und feinsten Stoffen. Kulinarisch wird im Restaurant Greta Oto auf die kulinarische Vielfalt Lateinamerikas gesetzt.

Der 1000 Quadratmeter große Wellnessbereich umfasst einen 20-Meter-Innenpool – den größten Hotelpool Hamburgs –, Sauna, Dampfbad, Whirlpool sowie ein hochmodernes Fitnessstudio. Für Hamburgerinnen und Hamburger besteht die Möglichkeit einer exklusiven Mitgliedschaft im exklusiven Spa- und Fitnessclub.

Aufmacherbild: Conrad Hamburg