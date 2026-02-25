Das Conrad Hamburg hat seinen neuen Levante Spa eröffnet und erweitert damit sein Angebot um ein innovatives Spa- und Longevity-Konzept für urbane Hotelgäste.

Das 5-Sterne-Superior-Hotel der Hilton-Marke startete im September 2025 im denkmalgeschützten Levantehaus an der Mönckebergstraße. Mit 283 Zimmern und Suiten, einem Restaurant mit lateinamerikanischer Küche und Veranstaltungsbereichen positioniert sich das Haus als neue Luxusadresse in der Hansestadt. Nun setzt der rund 1.000 Quadratmeter große Spa-Bereich einen weiteren Akzent im Angebotsmix.

Im Zentrum des Levante Spa steht ein 20 Meter langer Innenpool – einer der größten Hotelpools Hamburgs – eingebettet in elegante Raumarchitektur. Ergänzt wird das Angebot durch Sauna, Dampfbad, Whirlpool und mehrere Ruhebereiche sowie ein modern ausgestattetes Fitnesscenter.

Das Treatment-Portfolio vereint klassische Massagen und Wellness-Rituale mit evidenzbasierten Longevity-Elementen wie Infusionen, Hypoxie-Therapie und regenerierenden Anwendungen. Zudem setzt das Spa auf exklusive myBlend-Behandlungen, die mit fortschrittlicher Hautpflege-Technologie sichtbare Ergebnisse versprechen.

