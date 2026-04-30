Nach umfassender Umgestaltung wurde das erste Haus der Marke Conrad Hotels & Resorts in Griechenland eröffnet: Das Conrad Athens The Ilisian, zuvor als Hilton Athens bekannt, wurde in ein modernes Stadtresort umgewandelt. Es ist nun Teil des neuen, multifunktionalen Komplexes The Ilisian und verfügt über 278 Gästezimmer und Suiten. Die originalen, 620 Quadratmeter großen skulpturalen Marmorfassaden des griechischen Künstlers Yannis Moralis sind eine modernistische Hommage an die klassische Mythologie. Für die Innenraumgestaltung wurden Elemente aus der Mitte des 20. Jahrhunderts mit zeitgenössischen Kunstwerken kombiniert. Verantwortlich zeichnete dafür das Büro AvroKO. Das kulinarische Angebot umfasst neun verschiedene Konzepte. Zum Wellness-Angebot gehören die große Außenpoolanlage Oasis, ein beheizter Pool im Inneren sowie Bereiche für Yoga und Fitness. In der Odei Wellness Residence werden von antiken griechischen Ritualen inspirierte Treatments angeboten. Außerdem sollen noch Longevity-Behandlungen hinzukommen. Mit der Eröffnung trägt Hilton der wachsenden Nachfrage nach Häusern in Griechenland Rechnung. Es sind noch weitere Eröffnungen der Luxussparte, wie das Conrad Corfu, geplant.

Aufmacherbild: 2026 Hilton