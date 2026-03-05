Vom 9. bis 11. Juni 2026 treffen sich in der Kaiserlodge in Scheffau (Tirol) führende Entscheider der deutschsprachigen Wellness- und Spa-Hotellerie zum Gipfeltreffen 2026. Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet, richtet sich an Hotelinhaber, Spa-Direktoren und Führungskräfte, die Gesundheit nicht nur als Trend, sondern als strategisches Zukunftsthema für ihre Betriebe entwickeln möchten.

Im Zentrum steht ein bewusst anders gestaltetes Veranstaltungsformat: der Experience Hub. Statt eines klassischen Kongresses verbindet das Konzept fachlichen Austausch mit praktischer Anwendung und persönlichem Erleben. Ziel ist es, neue Entwicklungen rund um Health, Longevity und Spa-Strategien nicht nur zu diskutieren, sondern deren konkrete Umsetzbarkeit im eigenen Betrieb zu prüfen.

Veranstalterin Dagmar Rizzato, Spa-Consulterin und Gründerin eines international tätigen Beratungsunternehmens mit Sitz in Tettnang, setzt dabei auf einen klaren Ansatz: Innovationen müssen erlebbar sein. Nur wer neue Konzepte selbst erfährt und versteht, kann fundiert entscheiden, welche Strategien zur eigenen Marke und Zielgruppe passen.

Das Programm bietet intensive Austausch- und Lernmöglichkeiten. Insgesamt umfasst das Gipfeltreffen 54 Stunden Networking, Lernen und Erleben, darunter 7 Stunden Experten-Input, 12 Stunden Selbsterfahrung im Experience Hub mit 11 Stationen sowie Beratung durch Spezialisten im Know-how Hub.

Mehr Infos unter www.spa-consulting.info/de/termine/Gipfeltreffen-2026/