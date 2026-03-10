Der Saunahersteller Klafs hat seinen Berliner Showroom umgebaut und macht damit seinen Anspruch deutlich, Entspannung und Gesundheitsvorsorge mit hochwertigem Design zu verbinden.

Der neu konzipierte Showroom versteht sich nicht nur als Präsentationsfläche, sondern als Inspirationsraum für maßgefertigte Saunaprojekte und individuelle Wellnesslösungen. Unterschiedliche Hölzer, Materialien, Maße und Ausstattungsvarianten lassen sich direkt vergleichen und laden dazu ein, ein Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse in puncto Entspannung und Regeneration zu entwickeln. So werden individuell gestaltete Rückzugsräume realisiert, die technisch durchdacht, ästhetisch anspruchsvoll und langfristig wertbeständig sind.

In der Ausstellung geht es vor allem darum, sich Atmosphäre und Wirkung vorstellen zu können und Funktionen auszuprobieren: Die Haptik der verschiedenen Materialien und Oberflächen wird spürbar, das Zusammenspiel von warmen Hölzern und offenen Glasfronten erlebbar und funktionale Features können getestet werden. www.klafs.de