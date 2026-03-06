Moderne Architektur, Südtiroler Gastlichkeit und achtsame Entspannung vereinen sich zu alpinem Dolce Vita deluxe. Mit ihrem vierten Hotel hat die Hoteliersfamilie Winkler im letzten Jahr einen neuen Meilenstein gesetzt.

Mit dem Hotel Solvie ist auf dem sonnenverwöhnten Hochplateau Pfalzen im Südtiroler Pustertal eine Verwöhnoase für anspruchsvolle Gäste entstanden. Denn die Hoteliersfamilie Winkler hat hier mit ihrem vierten Haus eine lichte, luftige Oase geschaffen, die Design, Genuss und nachhaltiges Erholen auf höchstem Niveau bietet. Der neue großzügige Bau mit 87 Zimmern und Suiten von 22 bis 92 Quadratmetern ist ein architektonischer Genuss. Eleganz in klaren und modernen Linien. In der Fassade mit viel Glas spiegeln sich die beeindruckende Landschaft und das warme Licht – das goldene Lächeln des Pustertals. Herzstück des Hotels ist die weitläufige Gartenanlage mit Infinity-Pool, Relaxinseln, Daybeds, Yogaplattform sowie dem Spa-Garten mit Onsenpool und Feuerstelle – wohligem Entspannen steht hier nichts im Wege. Einfach fallen lassen – ins prickelnde Nass, in flauschige Kissen oder auf die Yogamatte.

Die Designsprache: Viel Licht, organische, weiche Formen im Wechsel mit klaren Linien und edlen Materialien – von der eleganten Lobby über die Suiten bis in die Restaurantbereiche (Alle Fotos: Manuel Kottersteger)

Licht, Luxus und Leichtigkeit

Schon beim Betreten wird klar: Im Hotel Solvie hat Design Seele. Überall ist es hell, lichtdurchflutet, organisch fließende Formen dominieren. Heller Naturstein, Farben wie Beige und Sand, warme Hölzer und textile Akzente schaffen eine harmonische, ruhige Atmosphäre. Ein Highlight ist die elliptisch geformte mondäne Bar und gleich daneben die Whiskey Library. Wer nicht schon draußen sitzt, blickt Richtung Terrasse, Pool und Garten – ein sozialer Mittelpunkt und perfektes Setting für Sundowner oder Aperitif, abends dann mit coolen Vibes.

Wenn’s dann mal spät wird – keine Sorge, es gibt Late Breakfast bis 11.30 Uhr – come and go, so oft man will. Was da alles auf dem Buffet steht, ist ungemein verführerisch – von super healthy bis süchtig machend. Und wer dann nicht bis zum mehrgängigen Gourmetmenü am Abend warten kann, der gönnt sich eine knackige Bowl von der Frischetheke, cremig-fluffige Eggs Benedict mit Avocadotoast, Sushi … Apericena nennt man das im Solvie. Man kann – und sollte – die Zeit aber auch für ein Bad im Sky-Pool nutzen, hoch oben auf dem Hoteldach mit fantastischer Rundumsicht bis zum Kronplatz, einem der größten Ski- und Wandergebiete Südtirols. Und das Solvie-Spa, ein Adultus-only-Bereich, ist ein Paradies für alle Wellness-Enthusiasten. Es geht in die herrliche Gartenlandschaft über, die große Aufgusssauna liegt direkt am Wasser. Dreimal täglich werden meisterliche Aufgüsse zelebriert, die die Schwitz-Gemeinschaft am Ende mit frenetischem Applaus honoriert.

Daneben begeistern finnische Sauna, Herbal Clay Sauna und Dampfbad. Sechs Relax- und Meditationsräume sind willkommene Rückzugsorte zum Nachspüren. I-Tüpfelchen des Verwöhnprogramms sind individuelle Beauty-Treatments, die Haut und Seele zum Strahlen bringen, und die innere Lebenskraft aktivieren. Neun holistische Focus- Programme geben dem Gast neue Impulse für alles, was ihm gut tut.

Dafür, dass es ihm gut geht, sorgt das Solvie-Team tagtäglich mit viel Herzblut und sympathischem Service. Entschleunigen im Solvie, diesem inspirierenden Refugium inmitten der großartigen Bergkulisse, ist so einfach.

(Alle Fotos: Manuel Kottersteger)

Was Körper und Geist brauchen

Wer zur Ruhe kommen möchte oder einfach seine Fitness-Routine im Urlaub nicht unterbrechen will, der kann sich freuen: Auf Yoga-Sessions sowie Meditations- und Achtsamkeitseinheiten, Pilates und Qigong sowie Fitness-Workouts, die mehrfach wöchentlich angeboten werden. Im Yogaraum oder, wenn’s wieder wärmer ist, auf der Outdoor-Yogaplattform am Naturbadeteich in der 5000 Quaratmeter großen Gartenlandschaft. Vom 14. bis 21. Juni findet das nächste Yoga Retreat statt. Dafür kommen bekannte Yoga Instructors aus aller Welt ins Solvie, um den Gästen wieder zu innerer Balance und mehr Gelassenheit zu verhelfen.

Sonnenbalkon mit Bergkulisse – Einladung zum Nichtstun

Hotel Solvie

Das Hotel in Pfalzen erreichen Sie mit dem Flugzeug (Flughafen Bozen oder Innsbruck), Zug (Bahnhof Franzensfeste) oder Auto. Vom Brenner kommend über die Autobahn A22 nach Süden bis Ausfahrt Brixen/Pustertal. Von Brixen sind es noch ca. drei Kilometer. www.winklerhotels.com/hotel-solvie

Eine Übernachtung für 2 Personen in der Suite Sol inkl. Frühstück und Abendmenü kostet im April ab 272 Euro/Nacht.

Aufmacherbild: Manuel Kottersteger

