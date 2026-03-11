Straffere Konturen, entspannte Gesichtszüge und mehr Fachwissen rund um Haut und Muskulatur: Die neue Face-Yoga-Ausbildung der Glowy Skin Academy verbindet Training und Hautkompetenz auf professionellem Niveau.
Die Ausbildung richtet sich an Skin Experts sowie Wellness- und Trainingsprofis als auch an alle, die Face Yoga fundiert und sicher anwenden möchten. Ein strukturiertes E-Learning-Modul vermittelt anatomische Grundlagen, Muskelverständnis und hautphysiologisches Wissen. Beim abschließenden Präsenzcoaching wird das Gelernte praxisnah vertieft. So entsteht eine professionelle Methode, die Muskeltraining und Hautkompetenz sinnvoll verbindet. www.cotecoeur.de/pages/glowy-skin-academy
Face Yoga kombiniert gezielte Muskelaktivierung, bewusste Entspannung und spezielle Grifftechniken. Durch kontrollierte Übungen werden Gesichtsmuskeln gestärkt, Verspannungen gelöst und die Durchblutung sowie der Lymphfluss angeregt. Das kann die Konturen definieren, die Haut frischer wirken lassen und mimikbedingte Linien mildern. Gleichzeitig verbessert sich die Muskelspannung im Gesicht, wodurch die Züge klarer und wacher erscheinen. Begleitend wird das Körper- und Haltungsbewusstsein geschult – für eine natürliche, entspannte Ausstrahlung von innen heraus.
Face Yoga stärkt Muskeln, löst Spannungen und definiert Konturen sichtbar.