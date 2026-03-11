Straffere Konturen, entspannte Gesichtszüge und mehr Fachwissen rund um Haut und Muskulatur: Die neue Face-Yoga-Ausbildung der Glowy Skin Academy verbindet Training und Hautkompetenz auf professionellem Niveau.



Die Ausbildung richtet sich an Skin Experts sowie Wellness- und Trainingsprofis als auch an alle, die Face Yoga fundiert und sicher anwenden möchten. Ein strukturiertes E-Learning-Modul vermittelt anatomische Grundlagen, Muskelverständnis und hautphysiologisches Wissen. Beim abschließenden Präsenzcoaching wird das Gelernte praxisnah vertieft. So entsteht eine professionelle Methode, die Muskeltraining und Hautkompetenz sinnvoll verbindet. www.cotecoeur.de/pages/glowy-skin-academy