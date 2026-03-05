Im Le Méridien München hat ein Wechsel an der Spitze stattgefunden: Seit 1. März 2026 ist Michael Heinzmann (40) neuer General Manager des Hotels. Er übernimmt die Leitung des Hauses und folgt auf Fehmi El Gouireh, der das Unternehmen nach langjähriger Zusammenarbeit auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Michael Heinzmann (40) neuer General Manager des Le Méridien München Heinzmann bringt umfassende Erfahrung aus der internationalen Luxushotellerie mit. Zuletzt war er als Hotel Manager im JW Marriott Hotel Berlin tätig, wo er maßgeblich an der strategischen Weiterentwicklung des Hauses beteiligt war. Zuvor verantwortete er als Multi Property Director of Operations mehrere Hotelstandorte und sammelte weitere Führungserfahrung bei Kempinski Hotels, unter anderem als Director of Rooms. In diesen Positionen leitete er große Teams und war für operative Abläufe sowie Budgetsteuerung verantwortlich.

Das Hotel liegt direkt gegenüber dem Münchner Hauptbahnhof und verfügt über 381 Zimmer und Suiten. Neben der zentralen Lage bietet das Haus mit dem Le SPA, dem Restaurant Irmi mit Biergarten sowie der Bar Longitude 11° vielfältige Angebote für Geschäfts- und Freizeitreisende. Ein besonderes Highlight ist der längste Indoor-Hotelpool Münchens.

Die MHP Hotel AG ist Betreiber des Hauses. Ziel ist es, die Marktposition des Le Méridien München weiter zu stärken und die Entwicklung des Hotels im dynamischen Münchner Markt konsequent voranzutreiben.