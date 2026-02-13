Auf zwei Kufen über einen zugefrorenen See zu gleiten, ist eines der schönsten Wintervergnügen überhaupt. Doch Eissport macht nicht nur Laune. Er hält auch in jedem Alter fit.

Wenn der Trubel zum Jahresende verklungen ist, fragt sich so mancher, wie er der nachfesttäglichen Antriebslosigkeit im Allgemeinen und den angefutterten Pölsterchen im Besonderen zu Leibe rücken kann. Versuchen Sie es doch mal mit Eissport! Denn was gibt es Schöneres im Winter, als auf zwei Kufen schier schwerelos übers Eis zu gleiten, während Ihr Atem in Dampfwölkchen an Ihnen vorüberzieht? Ob Sie nun bevorzugt gemächlich auf einem zugefrorenen See inmitten verschneiter Landschaft Ihre Runden drehen, dabei womöglich kunstvolle Pirouetten und raffinierte Sprünge vollführen oder doch lieber in einer Eislaufhalle 20 Kilo schwere Granitsteine mit dem Besen übers Eis manövrieren möchten: Es gibt für jeden Geschmack, jeden Fitnessgrad und jedes Alter eine geeignete Eissportart. Und jede bringt Benefits für Ihren Organismus. So verbessert Eislaufen die Ausdauer, stärkt die Muskulatur von Rumpf, Rücken und Beinen und fördert Gleichgewicht und Koordination. Und es tut der Seele gut, besonders die Variante in der verschneiten Natur. Sollten Sie sich nicht aufraffen können, dann haben wir einen Tipp: Vom 6. bis 22. Feburar finden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Und mit ihnen jede Menge spannender Eissport-Wettbewerbe im TV. Lassen Sie sich inspirieren. Und dann: Ab aufs Eis!

Eislaufen

ist der Klassiker unter den Eissportarten. Es bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung, stärkt die Muskulatur im Lenden-, Hüft- und Beckenbereich sowie in den Beinen. Außerdem fördert es Beweglichkeit, Koordination und Gleichgewichtssinn.

(Foto: iStock_swissmediavision) All das stabilisiert zugleich die Wirbelsäule. Dabei ist moderates Eislaufen rückenfreundlich, schont die Gelenke und eignet sich prima zum Fettabbau. Erst wenn es sportlicher wird, steigt das Risiko von körperlichen Belastungen und Verletzungen. Denn schnelles Eislaufen mit nach vorn gebeugtem Oberkörper kann die Lendenwirbelsäule belasten. Und die Gefahr von Stürzen besteht auch immer. Für Einsteiger sind dreimal wöchentlich 20 Minuten moderates Eislaufen bei rund 130 Herzschlägen pro Minute optimal.

Eiskunstlaufen

ist zweifellos die ästhetischste Eissportart. Sie kann einzeln oder paarweise ausgeübt werden. Was bei Profis leicht und anmutig aussieht, ist allerdings das Ergebnis harten Trainings. Denn die Tanzelemente und Schrittfolgen müssen ebenso einstudiert werden wie Pirouetten und Sprünge. Und das erfordert Kraft und Ausdauer.

Auch wer Eiskunstlaufen nur als Freizeitsport ausüben will, kommt ums Training nicht herum, denn die Bewegungsabfolgen für sicheres Springen sind ebenso erklärungsbedürftig wie die Technik für Pirouetten. Mittlerweile bieten viele Vereine auch reines Training für Breitensportler sowie Anfängerkurse für Erwachsene an. Die gesundheitlichen Benefits des Eiskunstlaufens sind ähnlich wie die des Eislaufens, hinzu kommen die ästhetische Komponente und der künstlerische Ausdruck, die der Psyche wohltun. Allerdings ist auch die Verletzungsgefahr größer, insbesondere durch Stürze. Auch hier gilt: Kopf, Hände und Gelenke schützen! (Foto: pexels-harrisonhaines)

Nie Online! Schlittschuhe sollten Sie nicht auf gut Glück bestellen, sondern im Fachgeschäft anprobieren. Auch wenn ein Modell geeignet erscheint, kann es beim Tragen nach kurzer Zeit schon Schmerzen verursachen.

Nicht verpassen!

Olympische Winterspiele Schauen Sie sich die Starts von Eiskunstläufer Ilia Malinin an! Der 21-jährige US-Amerikaner mit russischen Wurzeln gilt als „Gott der Vierfachsprünge“ und hat es bisher als einziger geschafft, in einer Kür alle sechs Vierfachsprünge erfolgreich zu absolvieren. Außerdem hält der aktuelle Weltmeister mehrere Weltrekorde und gilt als besonders kreativ und künstlerisch. Ein wahrer Augenschmaus!

Eishockey

Zartbesaitet sollte man beim Eishockey nicht sein. Denn wenn zweimal sechs Spieler übers Eis flitzen (je fünf pro Team sowie die beiden Torwarte), um mit ihrem Schläger den Puck ins gegnerische Tor zu donnern, kann es ganz schön zur Sache gehen. Eishockey ist nicht nur schnell, sondern auch mit häufigem Körperkontakt verbunden – und zwar nicht gerade auf die sanfte Art.

(Foto: shutterstock_Igor-Link) Schließlich geht es darum, dem gegnerischen Spieler den Puck abzuringen und ins Tor zu bugsieren. Wer es schnell, dynamisch und auch mal ein bisschen härter mag, ist bei dieser Sportart genau richtig. Der gesundheitliche Nutzen ist mit dem der verschiedenen Eislaufvarianten vergleichbar, zudem fördert Eishockey die Konzentrations- und Teamfähigkeit, hilft beim Abbau von Stress und stärkt das Selbstbewusstsein. Eishockey können Sie auch im Erwachsenenalter noch lernen. Schlittschuhlaufen sollten Sie aber schon können.

Schutz ist alles! Stürze kommen bei Eissportarten mit Schlittschuhen recht häufig vor. Schützen Sie Ihre Hände mit dicken Handschuhen vor Schnittwunden, Ellbogen- und Knie-schützer mildern Stöße. Auch ein Helm ist für Anfänger ratsam. (Foto: shutterstock_Peyker)

Curling – mit dem richtigen dreh ins Ziel

Wenn zweimal vier Spieler bis zu 20 Kilo schwere, rundgeschliffene Granitsteine auf eine Zielscheibe im Eis schieben und selbiges dabei noch schrubben, dann handelt es sich um Curling. Der schottische Traditionssport wird in zehn Runden gespielt, den Ends. Pro End spielt jeder Spieler zwei Steine. Ziel ist es, diese möglichst nah im Zentrum des Zielfelds („House“) zu platzieren.

Dazu wird das Eis mit Besen „gewischt“. Durch die Reibung taut die Oberfläche an und der Stein gleitet besser. Der eigentliche Clou ist aber der „Curl“, der Dreh, den der Stein beim Abstoßen erhält. Beim Curling kommt es vor allem auf Technik, Strategie und Zielsicherheit an. Der Sport stärkt insbesondere die Bein- und Gesäßmuskeln sowie Arme, Schultern und Rücken. Außerdem fördert Curling Ausdauer, Gleichgewicht, Koordination und Teamgeist. Der Sport ist gelenkschonend und auch für ältere Personen geeignet. (Foto: shutterstock_Yuliia-Zolotova-art9

Eisklettern

Einen zugefrorenen Wasserfall hinaufzuklettern, ist eine ganz besondere Experience. Allerdings sollte man für diesen Sport nicht nur über eine gute Grundfitness mit Kraft und Ausdauer verfügen, sondern auch all die wichtigen Sicherungstechniken kennen.

(Foto: iStock-kapulya) Denn wie alle Klettersportarten kann auch Eisklettern lebensgefährlich sein und ist definitiv nichts für Freizeitsportler. Belegen Sie einen Kurs, bevor Sie sich an eine Eiswand wagen, und tun Sie auch dies nur mit erfahrenen Guides. Denn die Stabilität des Eises kann trügerisch sein.

Schon mal gesnowft? Snowfen oder Eissurfen ist der neue heiße Trendsport auf dem Eis. Die Kombi aus Surfen und Windsegeln auf Snowferboards mit Kufen ist nicht nur eine winterliche Alternative für Surfer, sondern auch von Anfängern einfach zu erlernen. Da der Gleitwiderstand auf dem Eis viel geringer ist, ist auch deutlich weniger Wind nötig.

Eisstockschießen

Das Grundprinzip dieser Mannschaftssportart, die im Mittelalter in Skandinavien entwickelt wurde und heute vor allem im alpenländischen Raum verbreitet ist, gleicht dem des Curling: Zwei Teams mit bis zu vier Spielern versuchen, ihren Eisstock möglichst nah bei einer Zielscheibe, der Daube, zu platzieren.

(Foto: iStock-4FR) Dabei wird der Eisstock allerdings nicht geschoben, sondern von unten mit Schwung auf die Bahn geworfen, ähnlich wie eine Bowlingkugel. Auch gewischt wird nicht. Ein Eisstock besteht aus verschiedenen Werkstoffen wie Holz, Metall und Kunststoff und wiegt maximal 3,2 Kilo. Eisstockschießen ist eine sanfte, aber dennoch gesunde Ausdauersportart. Es ist gut für Herz, Kreislauf und Durchblutung und kann auch von älteren Menschen und Personen mit Lungenproblemen ausgeübt werden. Dabei werden verschiedene Muskeln moderat gefordert. Als geselliges Spiel hilft es außerdem, Stress abzubauen.

Mit Gravur

Leichte vier Kilo hat der Eisstock speziell für Frauen, wer mag mit Gravur. 107 €, gesehen bei www.holzeisstock.at

Willkommen in der Eiszeit

Weissensee Die größte präparierte Natureislauffläche Europas in Kärnten ist besonders für Naturfreunde ein absoluter Traum. Der langgezogene See erinnert an einen Fjord, eingebettet in dicht bewaldete Bergzüge. Neben den klassischen Eissportarten kann man auch Kurse in Eistauchen belegen oder Pondhockey spielen, Hockey auf Natureis. www.weissensee.com/de/Winter-World/Ice-World/

Die größte präparierte Natureislauffläche Europas in Kärnten ist besonders für Naturfreunde ein absoluter Traum. Der langgezogene See erinnert an einen Fjord, eingebettet in dicht bewaldete Bergzüge. Neben den klassischen Eissportarten kann man auch Kurse in Eistauchen belegen oder Pondhockey spielen, Hockey auf Natureis. www.weissensee.com/de/Winter-World/Ice-World/ Wiener Eistraum Vier große Eisflächen verwandeln den Platz zwischen dem Wiener Rathaus und dem Burgtheater auf über 10 000 Quadratmetern in eine faszinierende Eislauf- und Erlebnislandschaft. Neben romantisch verschlungenen Pfaden durch den Rathauspark ist der Sky Rink ein besonderes Highlight: eine Eisterrasse im ersten Stock, die einen Blick über den beleuchteten Rathausplatz bietet – begleitet von DJ-Sounds und Lichteffekten. 22. Januar bis 8. März 2026, www.wienereistraum.com

Vier große Eisflächen verwandeln den Platz zwischen dem Wiener Rathaus und dem Burgtheater auf über 10 000 Quadratmetern in eine faszinierende Eislauf- und Erlebnislandschaft. Neben romantisch verschlungenen Pfaden durch den Rathauspark ist der Sky Rink ein besonderes Highlight: eine Eisterrasse im ersten Stock, die einen Blick über den beleuchteten Rathausplatz bietet – begleitet von DJ-Sounds und Lichteffekten. 22. Januar bis 8. März 2026, www.wienereistraum.com I.C.E. St. Moritz Beim jährlichen Internationalen Concours of Elegance können Automobilfans auf dem zugefrorenen St. Moritzersee außergewöhnliche Oldtimer bewundern. Das Spektakel dauert zwei Tage und vereint Automobilkunst mit winterlich alpiner Eleganz. Am ersten Tag kann man Legenden wie den Ferrari 375 MM Spider bewundern, am zweiten Tag findet eine Automobilparade auf dem zugefrorenen See statt. Extravaganz in Reinform! 30. bis 31. Januar 2026, www.theicestmoritz.ch

Beim jährlichen Internationalen Concours of Elegance können Automobilfans auf dem zugefrorenen St. Moritzersee außergewöhnliche Oldtimer bewundern. Das Spektakel dauert zwei Tage und vereint Automobilkunst mit winterlich alpiner Eleganz. Am ersten Tag kann man Legenden wie den Ferrari 375 MM Spider bewundern, am zweiten Tag findet eine Automobilparade auf dem zugefrorenen See statt. Extravaganz in Reinform! 30. bis 31. Januar 2026, www.theicestmoritz.ch Zeche Zollverein Bahnen ziehen inmitten spektakulärer Industriearchitektur! Auf 150 Metern erstreckt sich die Eisbahn entlang der imposanten Koksöfen und Schornsteine der Kokerei Zollverein. Abends taucht eine Installation sie in stimmungsvolles Licht. Auf Anmeldung ist auch Eisstockschießen möglich. Bis 6. Januar 2026, www.zollverein.de/erleben/zollverein-eisbahn/

Bahnen ziehen inmitten spektakulärer Industriearchitektur! Auf 150 Metern erstreckt sich die Eisbahn entlang der imposanten Koksöfen und Schornsteine der Kokerei Zollverein. Abends taucht eine Installation sie in stimmungsvolles Licht. Auf Anmeldung ist auch Eisstockschießen möglich. Bis 6. Januar 2026, www.zollverein.de/erleben/zollverein-eisbahn/ Riddarfjärden und andere Wasserflächen in und um Stockholm machen die schwedische Hauptstadt zu einem Dorado für Touren auf Natureis. In der östlichsten Bucht Riddarfjärden ist die Schärenlandschaft besonders eindrucksvoll. Die Schweden verwenden für ausgedehnte Touren in der Natur Schlittschuhe mit längeren Kufen („Langstreckenschlittschuhe“). Mehrere Unternehmen bieten geführte Nordic Ice Skating-Touren an. www.thegreentrails.com, www.stockholmadventures.com/ice-skating/

und andere Wasserflächen in und um Stockholm machen die schwedische Hauptstadt zu einem Dorado für Touren auf Natureis. In der östlichsten Bucht Riddarfjärden ist die Schärenlandschaft besonders eindrucksvoll. Die Schweden verwenden für ausgedehnte Touren in der Natur Schlittschuhe mit längeren Kufen („Langstreckenschlittschuhe“). Mehrere Unternehmen bieten geführte Nordic Ice Skating-Touren an. www.thegreentrails.com, www.stockholmadventures.com/ice-skating/ Schloss Nymphenburg Es ist immer eine Frage des Wetters, ob man auf dem Kanal im Park der ehemaligen Sommerresidenz der Wittelsbacher in München Eissport betreiben kann. Wenn die Eisschicht dick genug ist, ist die Kulisse traumhaft für Eisstockschießen, Eishockey und Schlittschuhlaufen. Bei Dunkelheit sorgt die Beleuchtung für Romantik, Buden bieten Speisen und Getränke an. www.muenchen.travel/pois/sport-freizeit/nymphenburger-schlosskanal

Schichtweise

Egal, für welchen Eissport Sie sich entscheiden: Kleiden Sie sich nach dem Zwiebelprinzip: in Schichten. Eis ist zwar kalt, aber wenn Sie sich erstmal bewegen, kann es auch schnell recht warm werden.

Übergestülpt In den 1980er Jahren hoch im Kurs, erobern jetzt Stulpen wieder die Modeszene. Diese hier sind aus weichem, warmem Woll-Mix. 49,95 €. Gesehen bei www.sorgenfri-sylt.de Was auf die Ohren Aus Veloursleder und kuscheligem Schaffell sind die Ohrwärmer der Lifestyle-Marke Ugg. Für ein cooles Outfit und warme Ohren. 104,99 €, z. B. bei www.breuninger.com Pretty in Pink Der trendige Daunenschal mit Kapuze wärmt und sieht richtig edel aus. 550 €. www.moncler.com

Schön warm

Nordische Stricktradition neu interpretiert: Basics und Accessoires aus Merinowolle für Wintersport und Stadtbummel. www.karitraa.com

Für Eisprinzessinnen Die stylischen Skates von Bauer haben eine anatomisch geformte Schalenkonstruktion, herausnehmbare wärmeisolierte Innenschuhe und synthetische Leder-Applikationen. Ab 99 €, gesehen bei www.schlittschuh.de Durchblick bewahren Wenn schon Skibrille, dann die von AnimØ. Die Marke bietet 27 Kombinationen aus Strap und Glas für ein individuelles Statement. 149 €. www.animo-optics.com/de Wetterfest Robustes Leder, warmes Innenfutter und eine wasserdichte Membran. So bleiben die Füße angenehm temperiert und trocken, selbst bei Minusgraden. 79,99 €. www.decathlon.de

Aufmacherbild: iStock_swissmediavision

Weitere Tipps zu einem gesunden Lifestyle und neue Fitness-Trends finden Sie in der aktuellen Ausgabe SPA inside.