Passend zum bevorstehenden Valentinstag hat Fit Reisen, der Veranstalter für Wellness- und Gesundheitsreisen nachgeforscht, welche Orte in Europa für die Frage aller Fragen laut der internationalen Instagram-Community besonders beliebt sind.

Im Rahmen einer umfassenden Social-Media-Analyse wurden die 100 beliebtesten Sehenswürdigkeiten Europas anhand der Häufigkeit untersucht, mit der Aufnahmen des großen Moments auf Instagram unter #engagement, #engaged, #proposal und #propose geteilt wurden. Insgesamt flossen so über 600.000 Hashtag-Daten in das Ranking ein.

Die wichtigsten Findings im Überblick:

Romantik-Klassiker an der Spitze: Der Eiffelturm belegt mit über 85.000 Verlobungs-Posts den ersten Platz im Ranking und ist damit Europas beliebteste Kulisse für einen Heiratsantrag.

Griechische Inselromantik auf Platz zwei: Santorin sichert sich Rang 2 und bestätigt einmal mehr seinen Ruf als einer der romantischsten Orte Europas.

Italien dominiert die Top 10: Mit dem Comer See, den Dolomiten, dem Trevi Brunnen und Sardinien liegen gleich vier der zehn beliebtesten Heiratsantrags-Spots in Italien.

London überrascht: Mit gleich drei Sehenswürdigkeiten in den Top 10 entpuppt sich die britische Hauptstadt als wahrer Verlobungs-Hotspot – und überholt damit sogar die „Stadt der Liebe“.

Die vollständige Auswertung aller untersuchten Heiratsantrags-Spots in Deutschland und Europa kann hier eingesehen werden.

Bilder: „Quelle: Fit Reisen