Das Parkhotel Burgmühle in Fischen/Allgäu erweitert sein Wellnessangebot. Mit einer Außensauna, einem neuen Ruheraum mit Klang-Wogen-Liegen und einem modernen Dampfbad wächst das Entspannungsangebot des Hauses weiter. Die neue Außensauna macht den Saunagang zu einem Naturerlebnis mit Blick über die Allgäuer Landschaft. Ein weiterer Rückzugsort entsteht mit dem Wellnessraum mit Klang-Wogen-Liegen. Sanfte Vibrationen und tiefe Töne versetzen den Körper in Schwingung und schaffen Regeneration. Ergänzt wird das neue Angebot durch ein modernes Dampfbad, dessen Wärme Muskeln lockert und den Kopf zur Ruhe kommen lässt. www.parkhotel-burgmuehle.de

