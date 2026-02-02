Mitten im Ski- und Wandergebiet Meran 2000 hat kürzlich das Chalet Zuegg eröffnet, ein Projekt der Familie Reiterer, Inhaber des Fünf-Sterne-Hotels Chalet Mirabell. Das Chalet Zuegg ist kein klassisches Hotel, sondern ein Ort für alle, die Reduktion schätzen, Aktivurlaub lieben, Abgeschiedenheit suchen und Luxus dort finden, wo man ihn nicht teilen muss. Drei Chalets, eine Loft-Suite über dem Bergrestaurant und ein Loft-Zimmer bieten Raum für nur wenige Gäste und maximale Privatsphäre. Alle drei Chalets verfügen über ein Private Spa mit Sauna und Jacuzzi. Sanftes Licht, edle Materialien und Kaminfeuer prägen die Atmosphäre. Im Sommer bietet das Hideaway Weitblicke, schöne Wanderrouten direkt vor der Tür und spektakuläre Sonnenuntergänge. Der Morgen beginnt mit einem Frühstückskorb voller regionaler Spezialitäten. Danach geht es im Winter direkt vor der Tür auf die Piste. Ski-in und Ski-out gehören dazu. Tagsüber genießen Hausgäste und Besucher kreative Südtiroler Küche auf der Sonnenterrasse oder im Restaurant. Ab 17 Uhr kehrt Ruhe am Berg ein. www.chalet-zuegg.com