Im neuen Luxury Family Beach Resort Cavallino Bianco Caorle – Venezia, das am im Mai 2026 eröffnet, erhält Wellness einen großzügigen Rahmen: Auf über 4.000 Quadratmetern Wellnessfläche erwarten Familien beheizte Pools, Ruhezonen, eine Beauty Farm sowie ein Adults-only-Rooftop-Bereich, der Erwachsenen Zeit, Ruhe und Rückzug schenkt. Während die Kinder im Lino Land auf 750 Quadratmetern Indoor- und Outdoor-Flächen mit Spielbereichen, Kreativwerkstätten, Theater und Abendanimation betreut werden, finden die Eltern Raum für Regeneration. Saunen, Dampfbäder, komfortable Relaxliegen und ein Infinity Sky Pool mit Blick auf Pinienwald und Meer sorgen für Entspannung. Trotz der exklusiven Adults-only-Bereiche bleibt das Cavallino Bianco Caorle – Venezia ein Familienresort, in dem alle Angebote auf gemeinsame Zeit ausgerichtet sind. Zugleich ergänzt das Resort die familienorientierten Bereiche bewusst um Rückzugsorte für Erwachsene. Im „Lea’s Beauty & Spa“ warten ein Warm-Kalt-Parcours mit finnischer Sauna, Biosauna und Dampfbad, lichtdurchflutete Ruheräume sowie ein beheizter Außenpool, der exklusiv für Erwachsene reserviert ist. Ergänzt wird das Angebot durch den Cielo Panorama Pool & Lounge (ebenfalls Adults-only): ein schwebender Rückzugsort mit eigenem Barservice für entspannte Momente nach dem Saunagang. caorle.cavallino-bianco.com/de

