Ins The Carlton in Mailand ist ein Irene Forte Spa mit „Natura e Scienza“-Konzept eingezogen. Die Gäste erwartet Wellness, gestaltet für die Mailänder Denkweise: zielgerichtet, ausdrucksstark und sinnlich. Entworfen von Paolo Moschino in Zusammenarbeit mit Olga Polizzi, wurden die ruhigen Innenräume von der Natur und organischen Formen inspiriert. Erdige Terrakottatöne verbinden sich mit honigfarbenen Hölzern, schokoladenfarbenem Leder und geschwungenen Wänden. Die Behandlungen basieren auf evidenzbasierter Wissenschaft, zugleich fließen sizilianische Wärme und mediterrane Rituale mit ein „In Mailand bewegt sich alles zielgerichtet und Stil ist eine Lebensweise. Dieses Spa wurde für diesen Rhythmus geschaffen“, so Gründerin Irene Forte. Die individuell abgestimmten Gesichts- und Körpertherapien mit Produkten aus botanischen Inhaltsstoffen aus biologischem Anbau sind darauf ausgelegt, die Langlebigkeit der Haut zu fördern. Jede Formel ist vegan, für alle Hauttypen geeignet und klinisch für empfindliche Haut zugelassen. Die Forte Vita Bar bietet außerdem ein kuratiertes Menü an Haarbehandlungen und Express-Gesichtsbehandlungen ab. www.roccofortehotels.com