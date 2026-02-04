hat die Position des General Managers im JW Marriott Hotel Frankfurt übernommen. Er folgt auf Anne Drescher, die das Haus durch die Umbau- und Wiedereröffnungsphase begleitet hat und sich nun einer neuen beruflichen Herausforderung in London widmet. Hanselmann leitete zuletzt als General Manager das Brunfels Hotel – The Unbound Collection by Hyatt, in Mainz. Zuvor war er unter anderem als General Manager für me and all hotels Mainz verantwortlich und mehrere Jahre als Director of Operations im Hilton Mainz sowie im Hilton München tätig. Er bringt langjährige Führungserfahrung in der Stadthotellerie im gehobenen Segment mit. „Holger Hanselmann wird das Haus in der nächsten Entwicklungsphase engagiert weiterführen“, so Michael Wagner, Chief Operating Officer der MHP Hotel AG. Das JW Marriott Hotel Frankfurt wurde 2025 nach einer umfassenden Neugestaltung vollständig modernisiert.