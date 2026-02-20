Urlaub ist eine Zeit der Fülle. In den schönsten Wochen des Jahres will man genießen – und zwar ohne schlechtes Gewissen. Wie gut, dass immer mehr Hotels und Resorts auf Nachhaltigkeit achten und grüne Standards in ihren Häusern einführen.

Oft sind gerade die schönsten Destinationen die sensibelsten, die wunderschöne Flora und Fauna fragil und bedroht. Statt diese Urlaubsparadiese zusätzlich zu belasten, können Sie zu deren Erhalt beitragen – durch die bewusste Entscheidung für ein nachhaltiges Urlaubsrefugium. Oder aktiv, indem Sie sich selbst für den Umweltschutz vor Ort engagieren. In einigen Häusern gibt es Erlebnis-Angebote, die den Gästen die heimische Natur und den Umweltschutz näherbringen.

Andere Hotels setzen auf nachhaltiges (Energie-)Wirtschaften, regionale Baumaterialien, Bio-Küche, Naturkosmetik und ökologische Reinigungsmittel. Oder sie entführen Sie in die Kultur und die Traditionen des Reiseziels. Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt, die da draußen auf Sie wartet – ganz ohne schlechtes Gewissen.

(Fotos: Hannes Niederkofler)

Olm Nature Escape

Eingebettet in die ruhige Landschaft des Tauferer Ahrntals, macht seit gut einem Jahr ein Hotel von sich reden, das wie ein Ufo vom Himmel gefallen zu sein scheint. Sein Geheimnis: ein Konzept aus Architektur, Design, Funktion und Nachhaltigkeit, so rund wie das Gebäude selbst.

So außergewöhnlich die Architektur, so ungewöhnlich der Name. Scheint es. Was es damit auf sich hat, ist deshalb meist die erste Frage der Gäste des 4-Sterne Apart-Hotels Olm Nature Escape. Die Ringform des spektakulären Gebäudes erinnert die einen an ein Ufo, andere denken an den Apple Park im kalifornischen Cupertino. Die Ursprungsidee war das Rad einer Mühle, wie es einst viele in dieser Gegend gab. Und der Name? „Das ist keine kryptische Abkürzung, sondern Olm bedeutet einfach ‚Alm‘ und auch ‚immerwährend‘ im Südtiroler Dialekt. Name und Form stehen für Heimat, für eine urbane Alm und den beständigen Kreislauf der Natur“, erklärt mir Hoteldirektorin Astrid Hellweger. Wie konsequent nachhaltig das Konzept ist, erfahre ich auch gleich. „Wir verzichten der Umwelt zuliebe auf die tägliche Reinigung der Zimmer und Handtuchwechsel, ebenso wie auf Badeslipper,“ sagt die sympathische Gastgeberin. Zubuchen kann man diesen Service aber jederzeit.

Wer ohne schlechtes Öko-Gewissen urlauben möchte, der findet im Olm Nature Escape sein Wohlfühlrefugium. Alle Nachhaltigkeitsstandards werden hier bis ins kleinste Detail erfüllt. Photovoltaik- und Solaranlage, Geothermie- und Wasseraufbereitungsanlage machen das Design-Hotel CO2-neutral und energieautark. Müllvermeidung (no Paper, no Plastic) und die Verwendung vorwiegend regionaler Produkte sind ebenfalls fest in der Olm-DNA verankert.

Gewohnt wird auf zwei Etagen in 33 modernen Zimmern und Apart-Suiten im coolen Alm-Style. Letztere mit kleiner Küche und gemütlicher Essecke, die großen Suiten punkten sogar mit einer eigenen gläsernen Sauna und freistehender Badewanne. Perfekt für Familien und alle, die gerne selbst mal kochen wollen. Zutaten dafür, natürlich von heimischen Produzenten, gibt’s im hoteleigenen Shop.

Klare Linie, angenehmes Ambiente

Die Wohnwelten im Olm, wohltuend klar, mit warmen Farbtönen und natürlichen Materialien, sind mit duftendem Lärchenholz gebaut und dank bodentiefer Fenster lichtdurchflutet. Einige haben auch einen kleinen Work-Space. Wenn denn arbeiten unbedingt mal sein muss. Von der Terrasse aus kann man den pummeligen Schafen auf der Wiese beim „Rasen mähen“ zuschauen – auch sie Teil des Öko-Konzepts.

Das Plätzchen für wohlige Entspannung ist das Eco Spa mit Dampfbad, Panoramasauna, Ruheräumen und Indoorpool. Beim Schwimmen im ganzjährig beheizten Outdoor-Pool sieht man die umliegenden Berge in den Glasfronten des runden Gebäudes gespiegelt. Der Garten strahlt eine wohltuende Ruhe aus. Bei Behandlungen und Massagen setzt man mit den Pflegeprodukten von Team Dr Joseph auch auf einen regionalen Anbieter.

In Sachen Genuss lässt das Dine-Around-Konzept den Gästen alle Freiheiten. Inhouse-Dining im Restaurant Prenn, in der eigenen Suite oder auswärts in einem der vielen Gasthöfe. Im Prenn lädt Küchenchef Berni Aichner mal zum alpin-mediterranen Apero-Tapas-, mal zum Olm-Dinner mit 4-Gang-Menü oder zum Sharing-Dinner, bei dem die Gäste die kreativen Gerichte teilen. Später trifft man sich an der Bar – zum Teilen der Tageserlebnisse. Das Olm ist erfrischend anders grün.

Das Eco-Aparthotel wurde im November 2025 von Gault Millau zum besten Hotel Südtirols 2026 gewählt (Foto: Gustav Willeit) OLM Nature Escape

Das Hotel liegt in Kematen im Tauferer Ahrntal in Südtirol. Die nächsten Flughäfen sind Innsbruck und Bozen, zwei, bzw, 2,5 Stunden entfernt. – www.olm.it

Drei Übernachtungen Ende Februar für zwei Personen inkl. Frühstück in einer Eco-ApartSuite S ab 834 Euro.

Nachhaltig Reisen in Zahlen

Reisen macht glücklich. Das gaben 85 Prozent der befragten Menschen bei einer weltweiten Umfrage an. 62 Prozent achten darauf, ihren CO₂-Fußabdruck beim Reisen zu verringern, etwa durch die Nutzung von Bahnen oder

Das gaben 85 Prozent der befragten Menschen bei einer weltweiten Umfrage an. 62 Prozent achten darauf, ihren CO₂-Fußabdruck beim Reisen zu verringern, etwa durch die Nutzung von Bahnen oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Auch ethische Werte werden auf Reisen hochgehalten: 80 Prozent gaben an, darauf zu achten.

Langsam und bewusst. 59 Prozent der Deutschen setzen beim Reisen mehr auf Qualität statt auf Quantität und möchten lieber weniger, das aber intensiv erleben. Neben dem schonenden Umgang mit Ressourcen geht es ihnen auch um den Respekt vor der Natur und um die Kultur des Urlaubslandes.

59 Prozent der Deutschen setzen beim Reisen mehr auf Qualität statt auf Quantität und möchten lieber weniger, das aber intensiv erleben. Neben dem schonenden Umgang mit Ressourcen geht es ihnen auch um den Respekt vor der Natur und um die Kultur des Urlaubslandes. Eine intakte Natur am Urlaubsort ist vielen Reisenden wichtiger als Sehenswürdigkeiten. Das gaben 85 Prozent der Befragten an.

Quellen: G Adventures, Studie „Happiness List 2026“, holidaycheck.de

(Fotos: Silvia Gil-Roldan)

Bancal Resort & Spa

Strom aus erneuerbaren Quellen, ein eigenes Wassersystem und Gemüse aus dem Garten am Haus: Ganz nachhaltig und bio geht es im Vier-Sterne-Resort zu. Wer Inselfeeling sucht und die Nähe zur Natur, ist auf dem Kanaren-Eiland goldrichtig – imposante Aussicht inklusive.

Am Morgen beim Blick vom Frühstückstisch aus den großen Fenstern schaut nur die Spitze des Teide aus der Wolkendecke. 3715 Meter hoch ist der Vulkan auf Teneriffa. Und auch hier auf La Gomera, der deutlich kleineren und längst nicht so quirligen Nachbarinsel, bestimmt er das Bild – quasi rund um die Uhr.

Alejandro Morin, halb Spanier, halb Deutscher, kümmert sich um Vertrieb und Marketing im Haus. An diesem sonnigen Tag im Herbst führt er Gäste stolz über schmale Wege und Treppen des Bancal. „Früher wuchsen hier am Hang über dem Meer Tomaten“, sagt er und zeigt über das riesige Hotelareal mit Atlantikpanorama.

Bancal heißt im Spanischen so viel wie Terrasse. Und das erklärt auch, warum sich das große Foyer, die Restaurants, das Auala Spa oder alle Pools auf insgesamt elf Ebenen finden. Von fast allen Zimmern und Plätzen der weiträumigen Anlage aus ist natürlich der Teide zu sehen – jetzt am späten Vormittag in ganzer Pracht und endlich ohne Wolken. Alejandro führt am Kräuter- und Gemüsegarten zwischen den flachen Bauten mit den Zimmern vorbei, spricht über die Verantwortung des Hotels für das Personal (die meisten Mitarbeiter stammen von der Insel) und davon, wie naturverbunden und nachhaltig geplant, gebaut und täglich gearbeitet wird. Ein Solarpark etwa liefert aus mehr als 2000 Photovoltaik-Modulen fast die Hälfte der benötigten Energie – der Rest kommt aus zertifizierten, erneuerbaren Quellen. Beim Bau gefundener Vulkanstein wurde für Mauern genutzt. Alles fügt sich so ganz natürlich in die wilde Landschaft der Insel ein. Der Shuttle zum Hafen für Gäste ist selbstverständlich ein E-Mobil.

Nach der Wanderung ins Spa

Auf Entspannung muss im Bancal niemand verzichten. Slowlife ist das Motto – bloß kein Stress. Das kleine, feine Auala Spa mit drei Massageräumen wird vom überdachten Becken dominiert. Dort können Gäste einen „Aqua-Circuit“ absolvieren – mit türkischem Bad, Sauna und Wassertherapie für die Beine. Perfekt nach langen Wanderungen. Am Abend ein letzter Blick zum Teide. Der Mond steht über dem Vulkangipfel – was für ein imposantes Bild.

Vom Garten auf den Tisch

Keine langen Transportwege: Das ist eine der Gebote im Bancal. Im „Schaltraum“, für Gäste verborgen, liefert eine moderne Kläranlage aufbereitetes Wasser für die Gärten des Resorts. Dort gedeihen Obst und Gemüse dank des milden Klimas, dazu jede Menge Kräuter. Was nicht selbst angebaut wird, kommt großteils direkt von der Insel – Tomaten aus dem Norden etwa. Überhaupt spielt Grün im Bancal eine wichtige Rolle. Auf den Terrassen wachsen einheimische, pflegeleichte Pflanzen, die nur wenig Wasser benötigen. Und sogleich im recht kargen Inselleben für natürliche Farbtupfer sorgen. Was Gästen im Bancal serviert wird, hat in vielen Fällen einen kurzen Weg hinter sich. Denn das Klima erlaubt, dass rund ums Jahr angebaut wird (Foto: Silvia Gil-Roldan)

(Foto: Silvia Gil-Roldan) Bancal Resort & Spa

Gut 10 Minuten sind es mit dem Auto von der Fähre in Puerto de San Sebastián zum Bancal mit seinen knapp 300 Zimmern. www.bancalhotel.com – 3 Nächte mit Frühstück in einer Bancal Suite im März 2026 ab 650 Euro für 2 Personen.

Grüne Metropolen

Für Fans von Städtereisen gibt es gute News: Immer mehr Metropolen achten auf ihre Ökobilanz. Die finnische Hauptstadt Helsinki wurde 2025 zum zweiten Mal in Folge zum nachhaltigsten Reiseziel der Welt gekürt. Bis zu 99 Prozent der dortigen Hotelzimmer sind umweltzertifiziert. Der historische Stadtkern der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ist seit Jahren autofrei, Elektrobusse verbinden die Viertel und ein 33 Kilometer langer Grüngürtel rund um die Stadt lädt zu Sport und Aktivitäten ein. Oslo ist eine der grünsten Hauptstädte Europas. Urlauber können bei einem Green Day eine Radtour mit einem Picknick aus regionalen Produkten und Abendessen in einem nachhaltigen Restaurant verbinden. In Reykjavík werden fast alle Haushalte und öffentlichen Gebäude mit Erdwärme beheizt. Immer mehr Dächer werden in London begrünt und ganze Straßen, Fassaden und Viertel zu kleinen Ökosystemen umgestaltet. Ein Paradebeispiel für Stadtentwicklung im Einklang mit der Natur ist Valencia. Dort wurde ein ehemaliger Flusslauf in den längsten Stadtpark Europas verwandelt und Radwege führen bis in den Naturpark Albufera mit seinen Flamingos.

(shutterstock_Simple-Line)

Adler Spa Resort Thermae

Wohlig entspannen in warmem Thermalwasser – und das mit Blick auf eine Sehnsuchtslandschaft. Auch sonst hat das Adler Spa Resort Thermae viel zu bieten.

Im Adler Spa Resort Thermae hört man sanft die Thermalpools plätschern, während rundum die Hügel der Toskana still im Sonnenlicht liegen. Kerzengerade recken sich die Zypressen in den azurblauen Himmel. Vogelzwitschern und Blätterrascheln begleiten Tage voller Ruhe, Wohlbefinden und Genuss.

Was natürliche Thermalquellen seit Jahrhunderten aus der Tiefe befördern, entfaltet hier, im Adler-Spa, seine entspannende, regenerierende und heilende Wirkung. Wohlfühlbäder im Thermalpool, in der Salzgrotte und im Sportbecken lassen sich ideal mit individuellen Massagen, Detox-Programmen oder Beauty-Treatments kombinieren – so steht dem „rundum erneuerten“ Urlaubs-Ich nichts mehr im Wege!

Für tiefe Entspannung und innere Balance sorgen tägliche Yoga-Einheiten bei Sonnenaufgang, im Thermalwasser oder im lichtdurchfluteten Fitnessraum. Wer noch mehr für sein Wohlbefinden tun möchte, bucht eine Ayurveda- oder Detox-Kur mit ärztlicher Betreuung.

Die herrliche Umgebung lässt sich bei E-Bike-Touren und Wanderungen erkunden. Und die feine Adler-Küche verwöhnt mit kulinarischen „Dolce Vita-Momenten“.

www.adler-thermae.com Das Adler Spa Resort Thermae punktet mit 1000 Quadratmeter Outdoor- und Indoor-Wasserfläche. Das heilende Thermalwasser ist reich an Mineralien, Schwefelverbindungen und vulkanischen Stoffen. (Foto: Alex Filz Photography)

Grüner Lesestoff

Tree Houses 62 Baumhäuser vom Abenteuerspielplatz bis zum luxuriösen Rückzugsort – Lektüre für Naturfreunde und Designliebhaber. Taschen Verlag, 2025, 376 S., 50 €. Green Goddess Der virale TikTok-Salat ist Grundlage von 50 veganen Powerrezepten, von Panzanella über Ramen bis zu Sweets & Smoothies. Christian Verlag, 2025, 144 S., 24,99 €.

Naturhotel Leitlhof

Hier gibt die Natur den Ton an. Sich treiben lassen, durchatmen, genießen – Green Holidays im Naturhotel Leitlhof vor der imposanten Kulisse der Sextner Dolomiten.

Inmitten des Hochpustertals gelegen, schauen die Gäste im Leitlhof von fast allen Bereichen auf das UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten mit dem markanten Bergmassiv der Haunoldgruppe – unter anderem vom 3000 Quadratmeter großen Alpin Spa mit Panoramahallenbad, Innen- und Außenpool und Saunawelt. Mit großem Landschaftskino vor Augen genießen sie unter anderem die Zirmsauna, den nach japanischem Vorbild gebauten Onsen-Pool, eine komplett schwarze finnische Sauna oder den 30 Grad warmen Whirlpool. Zahlreiche Anwendungen runden das Wellness-Angebot ab.

Das 4-Sterne-Superior-Haus ist seit 2012 zertifiziert klimapositiv, und damit als eines der wenigen energieautarken Hotels weltweit Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Das hoteleigene Holzblockheizkraftwerk erzeugt mehr als den benötigten Strom- und Wärmebedarf des Leitlhof, die 62 Gästezimmer sind mit natürlichen Materialien ausgestattet. Zudem stammen viele Food-Produkte aus eigener Landwirtschaft, zum Beispiel aus der Angus-Rinderzucht und dem Gemüsegarten.

Beim Fünf-Gänge-Dinner vereint Küchenchef

Markus Auer mediterrane Küche und Südtiroler Spezialitäten. Umgeben von den spektakulären Sextner Dolomiten gibt’s für Leitlhof-Gäste ganzjährig zahlreiche Outdoor-Aktivitäten.

www.leitlhof.com Zum fünften Mal in Folge und zum insgesamt sechsten Mal erhält das Naturhotel Leitlhof im Südtiroler Pustertal den World Travel Award in der Kategorie „Europe’s Leading Green Hotel“. Es ist eines von nur wenigen energieautarken Hotels weltweit. (Foto: Rabensteiner Mike)

Grün! Grün!! Grün!!! Farbe des Lebens

Zweite Chance für Lebensmittel Dank einer Kooperation mit „Too Good To Go“ kann man in ganz Europa hochwertige Speisen erwerben, die sonst im Abfall landen würden. Jeden Tag packen Teams von Hilton übrig gebliebenes Essen von den Frühstücksbuffets in „Überraschungstüten“, die vergünstigt über die kostenlose App „Too Good To Go“ angeboten werden. Lebensmittelverschwendung ist für bis zu zehn Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Recycling-Fashion aus alten Fischernetzen Gemeinsam mit der Pariser Marke True Tribe hat das Nobu Ibiza Bay eine Capsule Collection für Herren lanciert, die den Übergang von Pool zu Küste oder von der Lounge zur Outdoor-Aktivität ermöglichen. Dazu zählen Resort-Hemden, Lounge-Shorts und klassische Swimwear – gefertigt aus regeneriertem Nylon aus alten Fischernetzen und Plastikmüll. Im Pop-up-Store des Spas. web: truetribe.paris Nachfüllbare Naturkosmetik im Hotel Native Nature heißt die neue Hotellinie von Ada Cosmetics. Herzstück ist ein Duft, der zu 100 Prozent aus recycelten Holz- und Waldextrakten gewonnen wird und die unverfälschte, belebende Kraft der Natur einfängt. Das Unternehmen hat ein Spendersystem entwickelt, dank dessen bis zu 95 Prozent Plastik eingespart werden können – das entspricht rund 4,5 Kilogramm Plastik pro Hotelzimmer und Jahr. www.ada-cosmetics.com

Aufmacherbild: Olm Nature Escape/Oliver Weberberger

Grüne Ideen, nachhaltige Ansätze und dazu viel Wissenwertes sowie weitere exklusive Hotel-Tipps lesen Sie in jeder Ausgabe von SPA inside.