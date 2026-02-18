Mit dem Alpura Retreat eröffnet im Juni 2026 ein neues 5-Sterne-Familienresort in Südtirol, in dem „Gemeinsamzeit“ und Leichtigkeit im Vordergrund stehen. Am ruhigen Talschluss des Ratschingstals, umgeben von ursprünglicher Natur, entsteht ein Ort für entspannten Mehrgenerationenurlaub im Familien- oder Freundeskreis. Das Konzept von Gastgeberfamilie Eisendle setzt auf Großzügigkeit und Freiheit. 94 hochwertige Design- und Penthouse-Suiten sowie 14 alleinstehende Luxus-Chalets in Hanglage eröffnen Raum für Rückzug und gemeinsames Erleben. Im Mittelpunkt steht die Wasserwelt mit neun Pools und fünf Rutschen. Ergänzend laden ein weitläufiges Adults-only-Almsaunadorf mit acht Saunen, Naturteich und täglichen Aufgüssen sowie eine Rooftop-Area mit Relax- und Sky-Pool samt Panoramablick zum Abschalten ein. Babys und Kleinkinder genießen ein geschütztes Umfeld mit Betreuung und altersgerechten Angeboten wie Streichelzoo sowie ein Natur- und Erlebnisprogramm. Das Skigebiet Ratschings-Jaufen sowie unzählige Wander- und Bike-Touren sowie Erlebnisangebote von Hochseilgarten bis Rafting befinden sich in unmittelbarer Nähe. Kulinarisch begleitet eine All Inclusive Vollpension mit ausgedehnten Restaurantzeiten den Tag. www.alpura-retreat.com