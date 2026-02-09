Die Amaris Suites in Rabland bei Meran/Südtirol präsentieren sich nach umfassender Neugestaltung in zeitgemäßem Look. Gastgeberfamilie Klotzner hat das frühere Hotel Heidi & Edith Schritt für Schritt weiterentwickelt und das Haus umfassend erneuert. Entstanden ist ein modernes Urlaubszuhause, in dem sich Groß und Klein wohlfühlen. Bereits im Jahr 2025 wurden die Wellnesslandschaft sowie der Garten neugestaltet. Ab Mai 2026 ergänzen moderne Zimmer und Apartments das Angebot und bieten viel Platz für Familien, während zwei der Unterkünfte bewusst Raum für Zweisamkeit schaffen. Hinzu kommt eine Adults-only-Sky-Terrasse mit Sauna und Skypool als ruhiger Rückzugsort mit Weitblick. www.amaris-suites.com