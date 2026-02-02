Mit vier neuen Standorten baut Six Senses seine Präsenz im neuen Jahr deutlich aus und untermauert seine Strategie, sowohl urbane Zentren als auch exklusive Urlaubsdestinationen zu erschließen. Dabei stehen Nachhaltigkeit, Wellness-Innovationen und die Integration in historisch bedeutsame Architektur im Mittelpunkt.

Die Eröffnung des Six Senses London im März 2026 markiert zugleich die Premiere der Marke in Großbritannien. In unmittelbarer Nähe zum Hyde Park entstehen hinter einer historischen Fassade 109 Zimmer und Suiten sowie 14 Residenzen. In dem neuen Haus wird auch der neue private Mitgliederclub Six Senses Place für ganzheitliche Regeneration eingeführt. Im Wellnessbereich gibt es neben einem 20 Meter langen Innenpool auch spezielle Einrichtungen für Biohacking, Kryotherapie und Floating. Hinzu kommen ein 325 Quadratmeter großes Fitnesscenter inklusive Yoga-Studio sowie die Alchemy Bar, an der individuelle Kräutermischungen hergestellt werden.

Six Senses Milan Six Senses The Palm Dubai

Ebenfalls eröffnet werden 2026 das Six Senses The Palm Dubai, das erste Haus der Marke in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 61 Zimmer und 172 Residenzen an einem Privatstrand. Das Six Senses Amaala (Aufmacherbild) an der Triple Bay des Roten Meeres soll im Sommer eröffnen, das Six Senses Milan mit 69 Zimmern und 16 Suiten. Das Haus verfügt über zwei Swimmingpools, einer davon auf der Dachterrasse, sowie einen Wellnessbereich mit Saunen und Kaltwasserbecken. Six Senses ist Teil des Portfolios von IHG Hotels & Resorts.