

übernehmen 2026 die Geschäftsführung von Pharmos Natur. Das inhabergeführte Premium-Naturkosmetikunternehmen, 1986 von Margot Esser gegründet, feiert sein 40-jähriges Bestehen und ordnet zugleich seine Führungsstruktur neu. Alexander Esser (Foto, links), Anwalt und Sohn der Gründerin, übernimmt gemeinsam mit dem Unternehmensberater Marc Hees die unternehmerische Gesamtverantwortung. Die Übergabe markiert Kontinuität, langfristiges Denken und steht für den Anspruch, das wertebasierte Familienunternehmen zukunftsfähig weiterzuentwickeln. In seiner Rolle als Gesellschafter und Geschäftsführer verantwortet Alexander Esser zusammen mit Geschäftsführer Marc Hees die strategische Ausrichtung von Pharmos Natur. Ziel ist es, die gewachsene Substanz des Unternehmens zu sichern und zugleich zukunftsorientiert weiterzuführen. www.pharmos-natur.de